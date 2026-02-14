Навіть смерть Путіна не допоможе: що змусить Росію припинити війну до літа цього року

Сценарій швидкого закінчення війни наразі виглядає нереалістичним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, при бажанні зі сторони РФ, війна може закінчитись до літа цього року. Проте ситуація складається так, що одного бажання для розв'язання цього питання буде недостатньо.

Змусити Кремль до припинення агресії може комплекс факторів. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт з міжнародної політики та безпеки, аналітик геополітичних процесів Тарас Загородній.

Що потрібно знати:

Припинення російсько-української війни залежить від сукупності обставин

Навіть раптова смерть Володимира Путіна не спричинить зупинки бойових дій

Росія й надалі прагнутиме захопити українські території, які були включені до її "конституції"

За яких умов закінчиться війна

Російська війна проти України може закінчитись за умови збігу низки факторів. Як мінімум їх два.

"Для цього потрібна або смерть Путіна, або розвал російської економіки. Я особисто схиляюсь другого варіанту. Проте це пов'язані події", — сказав Загородній.

Він пояснив, що навіть смерть очільника Кремля не вирішить "глобальних" питань росіян. Новий керівник цієї держави не переконає суспільство, що війну необхідно завершувати.

"Теоретично, якщо Путін помре сьогодні увечері, його наступником стане (нинішній прем'єр-міністр Михайло, — ред.) Мішустін. Чи зможе він заявити, про припинення війни, принаймні по лінії фронту, як вимагає Україна та її партнери? Це теж велике питання", — зазначив Загородній.

За його словами, проблемою стане конституція РФ. Оскільки вони включили в неї українські області, які армія агресора не контролює.

"Для росіян він буде зрадником. Значить, це зумовить дестабілізацію всередині країни. Але, в даному випадку, економічний колапс та смерть Путіна можуть збігтись у часі. А, судячи з того, як бадьоро у них валиться економіка, я не виключаю, що до літа ми багато чого цікавого можемо побачити", — сказав Загородній.

Тарас Загородній

Він додав, що США активно виштовхують Росію зі світового нафтового ринку. Це, також, чинник, який вплине на спроможність РФ фінансувати війну проти України.

