Палкі поцілунки, обійми та багато сліз. Підбірка найщемливіших фото з військовими до Дня всіх закоханих

Краматорський вокзал бачив чимало тугу та болю під час прощань

День закоханих в Україні не для всіх про теплі вечори, побачення та поцілунки, адже зараз чимало сімей розділені через війну. Не злічити скільки вокзалів бачили сльози, прощання як востаннє та обіцянки повернутись додому цілим.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов кілька разів ставав свідком таких важких прощань на вокзалі в Краматорську. Його фото показують справжнє кохання та біль, які наразі відчувають українці.

Добірка цих кадрів точно не може обійтись без палких поцілунків та обіймів як востаннє. Бо деякі з них дійсно стали останніми. Те, скільки туги та болю, а водночас і надії, випромінюють ці кадри вражає та обеззброює.

Військовий прощається з дівчиною на вокзалі у Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чоловік прощається з дівчиною на вокзалі у Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Чоловік прощається з жінкою на вокзалі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Звісно, ці прощання не могли обійтись без дітей, батьки яких захищають країну. Краматорський вокзал, як і більшість наближених до фронту, став не тільки місцем передчуття довгоочікуваної зустрічі після довгої розлуки, а й місцем прощання, яке хотілося б, щоб тривало якомога довше.

Військовий прощається з дитиною на вокзалі у Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Близькі приїхали побачитись з рідними. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Військовий та дитина на вокзалі в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Військовий прощаєтсья з близькими на вокзалі в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Саме тут можна було почути найпалкіші зізнання в кохані, обіцянки берегти себе та повернутись живим. А також багато сліз та туги, які назавжди викарбувані в історії України та більшості українських сімей.

Військовий прощаєтсья з близькими на вокзалі в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Військовий обіймає дружину на вокзалі в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Прощання на вокзалі в Краматорську. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

