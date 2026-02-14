Палкі поцілунки, обійми та багато сліз. Підбірка найщемливіших фото з військовими до Дня всіх закоханих
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Краматорський вокзал бачив чимало тугу та болю під час прощань
День закоханих в Україні не для всіх про теплі вечори, побачення та поцілунки, адже зараз чимало сімей розділені через війну. Не злічити скільки вокзалів бачили сльози, прощання як востаннє та обіцянки повернутись додому цілим.
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов кілька разів ставав свідком таких важких прощань на вокзалі в Краматорську. Його фото показують справжнє кохання та біль, які наразі відчувають українці.
Добірка цих кадрів точно не може обійтись без палких поцілунків та обіймів як востаннє. Бо деякі з них дійсно стали останніми. Те, скільки туги та болю, а водночас і надії, випромінюють ці кадри вражає та обеззброює.
Звісно, ці прощання не могли обійтись без дітей, батьки яких захищають країну. Краматорський вокзал, як і більшість наближених до фронту, став не тільки місцем передчуття довгоочікуваної зустрічі після довгої розлуки, а й місцем прощання, яке хотілося б, щоб тривало якомога довше.
Саме тут можна було почути найпалкіші зізнання в кохані, обіцянки берегти себе та повернутись живим. А також багато сліз та туги, які назавжди викарбувані в історії України та більшості українських сімей.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Дружківка, яка живе під постійними обстрілами росіян.