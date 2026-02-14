Залийте це в унітаз на ніч. Поляки позбавляються вапняного нальоту цим копійчаним лайфхаком

Це роз’їсть наліт у трубах і відбілить стінки

Багато господинь витрачають цілий статок на їдку хімію, щоб повернути сантехніці первозданний блиск. Однак розв'язання проблеми часто стоїть на полиці звичайного супермаркету.

Вапняний наліт та сечовий камінь – головні вороги чистоти в туалеті. З часом вони перетворюються на тверду кірку, яку не бере звичайний йоржик. Пропонуємо перевірений часом лайфхак з використанням відомого газованого напою.

Копійчаний лайфхак з Coca-Cola

Секрет ефективності Coca-Cola не у бульбашках, а її складі. Напій містить лимонну кислоту, пишуть у польському виданні Super Express. Цей компонент, призначений для харчової промисловості, працює в побуті як м’який, але ефективний розчинник. Кислота вступає в реакцію з мінеральними відкладеннями, розм’якшуючи їх та дозволяючи легко видалити забруднення без пошкодження емалі.

Фото: Trending Moms

Як відбілити унітаз за 3 кроки

Поступово розподіліть рідину по стінах унітаза, приділяючи особливу увагу місцям з очевидним нальотом і іржею. Для досягнення максимального ефекту колу потрібно залишити в унітазі щонайменше на 2-3 години, а краще — на всю ніч. Це дасть можливість повністю розчинити застарілий камінь. Після закінчення часу пройдіться по поверхні йоржиком. Ви помітите, що наліт відходить цілими пластами. Після цього просто змийте воду – ваш унітаз знову стане білим та блискучим.

