Олімпіада-2026: розклад та результати українців 14 лютого (оновлюється)
-
-
Українські спортсмени спробують показати свій максимум на Іграх
У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться восьмий змагальний день. Українці боротимуться за медалі у 4 видах.
Що потрібно знати
- Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах
- Синьо-жовті боротимуться за медалі у 4 видах спорту
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Українські спортсмени 14 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку. Про це повідомляє "Телеграф".
Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 14 лютого (оновлюється)
11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп’юк
13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7, 5 км). Збірна України
14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп’юк
15:45. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км.), жінки. Крістіна Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Олександра Меркушина
19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки великий трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко
20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1). Катерина Коцар
20:57. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки великий трамплін. Фінал.
21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2). Катерина Коцар
21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей
21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко
22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3). Катерина Коцар
22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали.
23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B.
23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A.
Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.