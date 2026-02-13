Олімпіада-2026: розклад та результати українців 14 лютого (оновлюється)

Українські спортсмени спробують показати свій максимум на Іграх

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться восьмий змагальний день. Українці боротимуться за медалі у 4 видах.

Що потрібно знати

Українські спортсмени виступлять у кількох дисциплінах

Синьо-жовті боротимуться за медалі у 4 видах спорту

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Українські спортсмени 14 лютого на Іграх виступлять у гірськолижному спорті, лижних перегонах, біатлоні, стрибках з трампліна, фрістайлі та шорт-треку. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 14 лютого (оновлюється)

11.00. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 1). Дмитро Шеп’юк

13:00. 🥇Лижні гонки. Естафета, жінки (4х7, 5 км). Збірна України

14:30. Гірські лижі. Гігантський слалом, чоловіки (заїзд 2). Дмитро Шеп’юк

15:45. 🥇Біатлон. Спринт (7,5 км.), жінки. Крістіна Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Олександра Меркушина

19:45. Стрибки з трампліна. Чоловіки великий трамплін (раунд 1). Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 1). Катерина Коцар

20:57. 🥇Стрибки з трампліна. Чоловіки великий трамплін. Фінал.

21:15. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 2). Катерина Коцар

21:15. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Чвертьфінали. Олег Гандей

21:59. Шорт-трек. Жінки. 1000 м. Попередні забіги. Єлизавета Сидьорко

22:00. Фрістайл. Біг-ейр. Жінки, кваліфікація (спроба 3). Катерина Коцар

22:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Півфінали.

23:27. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал B.

23:34. 🥇Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м. Фінал A.

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.