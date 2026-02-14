Народила чотирьох доньок і сина. Як виглядає дружина угорського прем’єра Віктора Орбана

Як і чоловікові, Аніко Леваї зараз 62 роки

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже багато років перебуває у шлюбі. Дружину скандального політика звуть Аніко Леваї і вона багатодітна мати.

Що потрібно знати:

Дружина прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – юрист за освітою

У подружжя є син і чотири дочки

Аніко Леваї бере активну участь у благодійних проєктах і представляє угорські ініціативи за кордоном

З майбутньою дружиною Орбан познайомився під час навчання на юридичному факультеті Будапештського університету, де вони були однокурсниками. Пара одружилася 1986 року — тоді їм обом було по 23 роки. У період з 1989 по 2004 рік у сім’ї народилися п’ятеро дітей: син та чотири дочки.

Фото: Getty Images

Подружжя з дітьми. Фото: Getty Images

З 2010 року Аніко Леваї входить до редакційної колегії гастрономічного журналу Magyar Konyha. Раніше вона протягом багатьох років працювала юристом у Міжнародній службі захисту дітей (IAFCS).

Фото: Getty Images

Дружина Орбана, якій зараз 62 роки, бере активну участь у благодійних проєктах і нерідко здійснює самостійні закордонні візити. У 2015 році Аніко відвідала українське Закарпаття, де мешкає значна угорська громада, та відкрила там представництво угорського гуманітарного фонду.

Цікаво, що Орбан та Леваї належать до різних конфесій. Прем’єр-міністр виріс у консервативній протестантській родині та відвідує Угорську реформатську церкву кальвіністського спрямування, тоді як його дружина відносить себе до католиків. При цьому їхні діти виховувалися у католицькій традиції.

Фото: Getty Images

