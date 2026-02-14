Працюють не тільки влітку. Хто такі бджолярі та скільки заробляють
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вони знаються не тільки на меді
В Україні є чимало вузьких фахівців, які на ринку роботи на вагу золота. До них належить й бджоляр.
"Телеграф" розповість, чим займається пасічник та що входить в його обов'язки. Попри поширений міф, робота бджоляра не сезонна, але вона має свої особливості влітку та взимку.
Бджоляр (пасічник) — це фахівець, який займається розведенням, утриманням бджіл. Він доглядає за ними, проводить збір продуктів бджільництва: меду, воску, прополісу, маточного молочка, пилку. Також бджоляр стежить за здоров'ям бджолиних сімей, забезпечує їх зимівлю та запилення рослин.
Фактично пасічником може стати будь-хто, але треба мати фахову освіту — мінімум пройти курси, а краще вивчитись у коледжі чи університеті. Адже професія вимагає знань біології комах, терпіння та спостережливості. До того ж бджоли, як і будь-які живі організми також можуть хворіти, тому потребують ретельного догляду.
Що входить в обов'язки бджоляра:
- Догляд за пасікою. Огляд вуликів, чищення, дезінфекція та підготовка до зимівлі.
- Розведення. Виведення бджолиних маток, формування нових сімей.
- Збір продукції. Відкачування меду, збір пилку, прополісу, воску.
- Лікування. Профілактика та лікування хвороб бджіл.
- Робота з інвентарем. Використання димаря, медогонки, вуликів та іншого обладнання.
Що робить бджоляр взимку:
- слідкує за тим, щоб перезимувало якомога більше бджолиних сімей;
- проводить дезінфекцію, аби уникнути появи хвороб;
- береже вулики від сильних морозів та снігу;
- за потреби підгодовує бджіл.
Зауважимо, що зарплата бджоляра досить різна і залежить від місця роботи. Хоча є чимало пасічників, які утримують власні пасіки, та отримують чималі гроші від продажу продуктів бджільництва.
Раніше "Телеграф" розповідав, хто такі трунарі та скільки вони заробляють.