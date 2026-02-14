Працюють не тільки влітку. Хто такі бджолярі та скільки заробляють

Вони знаються не тільки на меді

В Україні є чимало вузьких фахівців, які на ринку роботи на вагу золота. До них належить й бджоляр.

"Телеграф" розповість, чим займається пасічник та що входить в його обов'язки. Попри поширений міф, робота бджоляра не сезонна, але вона має свої особливості влітку та взимку.

Бджоляр (пасічник) — це фахівець, який займається розведенням, утриманням бджіл. Він доглядає за ними, проводить збір продуктів бджільництва: меду, воску, прополісу, маточного молочка, пилку. Також бджоляр стежить за здоров'ям бджолиних сімей, забезпечує їх зимівлю та запилення рослин.

Пасічник. Фото: відкриті джерела

Фактично пасічником може стати будь-хто, але треба мати фахову освіту — мінімум пройти курси, а краще вивчитись у коледжі чи університеті. Адже професія вимагає знань біології комах, терпіння та спостережливості. До того ж бджоли, як і будь-які живі організми також можуть хворіти, тому потребують ретельного догляду.

Бджоляр. Фото: відкриті джерела

Що входить в обов'язки бджоляра:

Догляд за пасікою. Огляд вуликів, чищення, дезінфекція та підготовка до зимівлі.

Огляд вуликів, чищення, дезінфекція та підготовка до зимівлі. Розведення. Виведення бджолиних маток, формування нових сімей.

Виведення бджолиних маток, формування нових сімей. Збір продукції. Відкачування меду, збір пилку, прополісу, воску.

Відкачування меду, збір пилку, прополісу, воску. Лікування. Профілактика та лікування хвороб бджіл.

Профілактика та лікування хвороб бджіл. Робота з інвентарем. Використання димаря, медогонки, вуликів та іншого обладнання.

Бджоляр. Фото: відкриті джерела

Що робить бджоляр взимку:

слідкує за тим, щоб перезимувало якомога більше бджолиних сімей;

проводить дезінфекцію, аби уникнути появи хвороб;

береже вулики від сильних морозів та снігу;

за потреби підгодовує бджіл.

Зауважимо, що зарплата бджоляра досить різна і залежить від місця роботи. Хоча є чимало пасічників, які утримують власні пасіки, та отримують чималі гроші від продажу продуктів бджільництва.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто такі трунарі та скільки вони заробляють.