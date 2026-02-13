Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 14 лютого

Олімпіада підходить до свого екватора

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані відбудеться восьмий ігровий день. Спортсмени зі всього світу боротимуться за 8 комплектів медалей.

Що потрібно знати

У 8-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 8 комплектів нагород

14 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть фрістайлісти, а завершать — представники шорт-треку

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 14 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у лижних перегонах, біатлоні, фрістайлі, ковзанярському спорті, скелетоні, стрибках з трампліна та шорт-треку. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 14 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 14 лютого (оновлюється)

12:46. Фрістайл. Жінки. Парний могул

13:00. Лижні гонки. Жінки. Естафета (4х7,5 км)

14:30. Гірські лижі. Чоловіки. Гігантський слалом

15:45. Біатлон. Жінки. Спринт (7,5 км)

18:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 500 м

20:35. Скелетон. Жінки

20:57. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Великий трамплін

23:42. Шорт-трек. Чоловіки. 1500 м

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.