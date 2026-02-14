Снігопади, зливи та хвиля морозів. Де очікується найгірша погода найближчими днями

У деяких регіонах оголосили перший рівень небезпеки

Україну очікують складні погодні умови 15-16 лютого. Більшість областей накриє снігопад, злива та морози, що сприятиме ускладненню руху транспорту та ожеледиці.

Як повідомили в ДСНС, небезпечна погода триматиметься майже дві доби і торкнеться переважної більшості регіонів. Укргідрометцентр вже оголосив в деяких областях перший рівень небезпеки на 15-16 лютого.

Погода 15 лютого

У неділю, 15 лютого, рятувальники попередили про складні погодні умови у західних, північних, Черкаській та Полтавській областях. Тут очікується значний снігопад, мокрий сніг, його налипання та ожеледиця на дорогах.

Погода в Україні 15 лютого. Дані: Укргідрометцентр

За даними Ventusky, північні, західні та центральні області очікує сильний снігопад до 8 мм. Інші регіони накриє сильний дощ. В умовах зниження температури до -4 градусів, а подекуди 0 градусів, очікується сильна ожеледиця. Місцями можливий навіть замерзаючий дощ.

Карта опадів в Україні 15 лютого. Дані: Ventusky

"15 лютого вдень у західних та північних областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — повідомляє Укргідрометцентр.

Області з 1 рівнем небезпеки погодних умов 15 лютого

Погода 16 лютого

У понеділок очікується вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях значний сніг, на Сумщині з дощем, у Черкаській, Полтавській та Харківській областях значні опади переважно у вигляді дощу.

Області з 1 рівнем небезпеки погодних умов 16 лютого

За прогнозами синоптиків, мороз в цей день посилиться та накриє більшість регіонів. Очікується від -10 градусів на заході, півночі та частково в центрі України, лише південь протягом дня матиме стійкий "плюс", який вночі сягне -5 градусів.

Карта опадів в Україні 16 лютого. Дані: Ventusky

Погода в Україні 16 лютого. Дані: Укргідрометцентр

