Вторинні санкції від США проти Росії все ближче? Стефанішина розкрила цікаві подробиці з Мюнхенської конференції

У Вашингтоні налаштовані рішуче

До кінця лютого США можуть проголосувати за законопроєкт про введення вторинних санкцій проти Росії. Ці ініціативи підтримують у Білому домі.

Про це заявила посол в США Ольга Стефанішина на полях Українського ланчу на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент "Телеграфу".

За її словами, 14 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з групою сенаторів США. Її лідером був Ліндсі Грем, лідер санкційного законопроєкту в Сенаті і в цілому в Конгресі.

Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина. Фото: телеграм-канал президента

Стефанішина наголосила: "У ході цієї зустрічі ми почули, що у найближчі два тижні максимум зусиль буде спрямовано на те, щоб винести на голосування цей законопроєкт. У нас абсолютно немає ніяких сумнівів, що цей законопроєкт отримає абсолютно переважну двопартійну підтримку більшістю голосів. Але питання формату винесення зараз в зал обговорюється".

Вона додала, що введення вторинних санкцій проти Росії досить складна історія, але в США налаштовані рішуче. До того ж ці ініціативи підтримує Білий дім.

Раніше "Телеграф" публікував головні заяви Зеленського з Мюнхенської конференції. У промові він жорстко пройшовся не тільки по лідеру Росії Володимиру Путіну, а й по прем'єру Угорщини Віктору Орбану.