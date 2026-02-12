В Україні вказали на важливу деталь у суперечці Гераскевича із МОК

Коріння Олімпійських ігор, ймовірно, росте з похоронних ігор, на яких шанували загиблих воїнів

На Олімпійських іграх в Італії гримить скандал через "шолом пам’яті" Владислава Гераскевича. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував спортсмена, а його батько та тренер Михайло Гераскевич вважає, що МОК забув про коріння Олімпіади.

Що потрібно знати

МОК заборонив Гераскевичу змагатися у "шоломі пам’яті" та дискваліфікував українця

Батько спортсмена пояснив, чому МОК помиляється

Колишній український дипломат зазначив, що у МОК забули історію Олімпіад

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Гераскевича-старшого наводить "Суспільне Спорт". За його словами, однією з цілей Олімпійських ігор було шанування загиблих воїнів, а тому "шолом пам’яті" Владислава не міг порушити олімпійські принципи.

Міс Ковентрі та всі її помічники у МОК забули історію Олімпійських ігор. Якщо подивитися на джерела виникнення Олімпійських ігор – це шанування загиблих героїв, воїнів. І тому було придумано битви на мечах, хто швидше пробіжить – усе, що імітувало діяльність воїна на полі бою. Це було вшанування загиблих воїнів, перша мета Олімпійських ігор. Наш шолом наголошував на першопричині Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його голова міс Ковентрі, яка сама є олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не в тому напрямку. Михайло Гераскевич

Колишній посол України в США Валерій Чалий у своєму блозі у Facebook зазначив, що вчені вважають, що Олімпійські ігри виникли з практики проведення змагань на честь загиблих героїв та воїнів. Хоча Олімпійські ігри офіційно проводилися на вшанування Зевса, вони зберігали елементи культу героїв. Перемога атлета вважалася "божественним світлом", яке приносило честь не тільки самому переможцю, але і його родині, полісу та загиблим товаришам.

Стверджую, що члени МОК або забули історію виникнення Олімпійських ігор у Греції, або свідомо (що ймовірніше) політизують це питання. Валерій Чалий

Валерій Чалий/facebook.com/valerijcalijvaleriychaly

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому. Скелетоніст від пропозиції відмовився. Згодом МОК повернув акредитацію Гераскевичу, але заборона на участь у змаганнях була збережена.

На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.