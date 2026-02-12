Цю рибу завжди продають без голови: це роблять з двох несподіваних причин (фото)

Її вигляд може налякати

Багато хто з українців звертає увагу, що популярна та бюджетна путасу в магазинах майже завжди продається у вигляді тушок без голови. І це зовсім не випадково.

Цю рибку, яку часто купують як для домашніх улюбленців, так і для дієтичного харчування, майже ніколи не виставляють на прилавок цілою. "Телеграф" розповість, як вона виглядає і чому її не продають цілою.

Який насправді вигляд має путасу

Путасу — це глибоководна родичка тріски. Через те, що вона мешкає на значній глибині, її очі мають особливу будову, аби вловлювати слабке світло. Коли рибу піднімають на поверхню, через різкий перепад тиску очі часто виглядають неприродно великими та випуклими.

Путасу риба

Продавці розуміють, що такий "інопланетний" вигляд може просто відлякати покупців. Без голови рибка виглядає значно апетитніше та звичніше для споживача.

Як виглядає Путасу

Економічний фактор та свіжість

Окрім естетичного аспекту, голова путасу складає майже третину її загальної ваги. При цьому вона практично не містить м'яса і не має кулінарної цінності. Щоб не витрачати ресурси на логістику, заморожування та транспортування "зайвих" відходів через океан, голови відсікають одразу на риболовецьких суднах.

Путасу без голови

Також варто пам'ятати, що путасу — риба ніжна. Процеси псування у морепродуктах починаються саме з голови та нутрощів. Видалення голови та миттєве заморожування дозволяють зберегти корисні властивості тушки та подовжити термін її зберігання.

