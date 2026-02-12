Це пастка для покупців: чому хліб і молоко в різних куточках магазину

Вас здивує пояснення цього факту

Ви коли-небудь замислювалися, чому за звичайним батоном та пакетом молока доводиться проходити ледь не весь супермаркет? Це не помилка планування, а тонкий розрахунок маркетологів.

У цьому матеріалі ми розберемо, що таке "золотий трикутник"

Що таке "золотий трикутник"

В основі планування більшості сучасних маркетів лежить правило "золотого трикутрика". Його вершинами є три точки:

Вхід до магазину.

до магазину. Вітрина з молочними продуктами/м'ясом .

. Хлібний відділ.

Золотий трикутник у магазині

Маркетологи розташовують ці зони якомога далі одна від одної. Оскільки хліб та молоко — це товари щоденного попиту, за якими клієнт заходить найчастіше, шлях між ними має бути максимальним.

Як це працює

Поки ви прямуєте від молока до каси або від хліба до м’яса, ви змушені пройти через десятки рядів із менш важливими товарами: солодощами, соусами, делікатесами чи акційними пропозиціями.

Результат: збільшення кількості "імпульсивних покупок". За статистикою, понад 60% товарів у кошику середнього покупця — це речі, які він не планував купувати до того, як побачив їх на полиці.

Додаткові хитрощі ритейлерів, про які варто знати:

Більшість людей — правші, тому вони підсвідомо починають обхід магазину проти годинникової стрілки, повертаючи праворуч. Саме на цьому шляху зазвичай стоять найдорожчі товари або новинки.

Найдорожчі бренди завжди розташовані на рівні очей дорослої людини. Дешевші аналоги зазвичай доводиться шукати на найнижчих полицях.

Солодощі та іграшки спеціально ставлять нижче — так, щоб їх побачила дитина і вхопила до рук ще до того, як батьки встигнуть зреагувати.

Власні пекарні часто розташовують біля входу. Аромат свіжого хліба пробуджує апетит, через що покупець стає менш раціональним і купує більше їжі.

