Корни Олимпийских игр, вероятно, растут с погребальных игр, на которых почитали погибших воинов

На Олимпийских играх в Италии вовсю гремит скандал из-за "шлема памяти" Владислава Гераскевича. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал спортсмена, а его отец и тренер, Михаил Гераскевич, считает, что МОК забыл о корнях Олимпиады.

Соответствующий комментарий Гераскевича-старшего приводит "Суспільну Спорт". По его словам, одной из целей Олимпийских игр было почитание погибших воинов, а потому "шлем памяти" Владислава ни как не мог нарушить олимпийские принципы.

Мисс Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпийских игр. Если посмотреть на источники причин возникновения Олимпийских игр – это почитание погибших героев, воинов. И поэтому были придуманы битвы на мечах, кто быстрее пробежит – все, что имитировало деятельность воина на поле боя. Это было почитание погибших воинов, первая цель Олимпийских игр. Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его глава мисс Ковентри, которая сама является олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, вероятно, движется дальше не в том направлении. Михаил Гераскевич

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в своем блоге в Facebook отметил, что, ученые считают, что Олимпийские игры возникли из практики проведения соревнований в честь погибших героев и воинов. Хотя Олимпийские игры официально проводились в честь Зевса, они сохраняли элементы культа героев. Победа атлета считалась "божественным светом", приносившим честь не только самому победителю, но и его семье, полису и погибшим товарищам.

Утверждаю, что члены МОК либо забыли историю возникновения Олимпийских игр в Греции, либо сознательно (что более вероятно) политизируют этот вопрос. Валерий Чалый

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем. Скелетонист от предложения отказался. Позднее МОК вернул аккредитацию Гераскевичу, но запрет на участие в соревнованиях был сохранен.

На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.