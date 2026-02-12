Створювалась для особливо небезпечних злочинців: де в Україні знаходиться одна з найсуворіших в'язниць

В цій в'язниці відбувають покарання 306 засуджених до довічного злочинців

Вінницька установа виконання покарань № 1 є однією з найстаріших в'язниць в Україні. Протягом всього її існування там утримувались найнебезпечніші злочинці.

Головною особливістю в'язниці є те, що там утримується найбільше засуджених до довічного в'язнів. "Телеграф" розповість детальніше про цей виправний заклад.

Що потрібно знати:

В'язниця у Вінниці була побудована на початку ХХ століття

Вона була спроектована для тримання особливо небезпечних злочинців

Станом на кінець 2025 року в ній відбувало покарання 306 засуджених до довічного в'язнів

Де розташовується установа

Установа виконання покарань № 1 знаходиться у Вінниці. Вона розташована на вулиці Брацлавській, 2.

Які особливості має в'язниця

Згідно з даними Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 вересня 2025 року в установах виконання покарань перебувало 1536 засуджених до довічного ув’язнення. За офіційною статистикою, довічники утримуються у понад тридцяти установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Найбільше з них утримують:

Вінницька установа виконання покарань (№ 1) – 306 осіб;

Житомирська установа виконання покарань (№ 8) – 165 осіб;

Замкова виправна колонія (№ 58) – 147 осіб;

Криворізька установа виконання покарань (№ 3) – 94 особи;

Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№ 31) – 80 осіб.

Ці п’ять установ утримують майже половину всіх довічно ув’язнених в Україні. Такий розподіл свідчить про нерівномірність, яка обумовлена історичною спеціалізацією установ і матеріально-технічними можливостями окремих колоній. Зокрема, дві найстаріші в’язниці України – Вінницька і Житомирська, збудовані на початку ХХ століття, були спроектовані для одиночного і групового тримання особливо небезпечних злочинців, тому протягом багатьох десятиліть туди доправляли більшість довічників.

Вінницька установа виконання покарань № 1. Фото Вікіпедія

Історія

Офіційною датою заснування вінницької в’язниці вважають 15 травня 1824 року. В’язниця займалась активною суспільно-господарською діяльністю. У місті проводились роботи пов’язані з прибиранням вулиць та площ, в’язні залучалися і на вантажні роботи. Така робота добре оплачувалась міською владою, гроші перераховувались на рахунок кожного в’язня, який брав участь у цих заходах.

На початку ХХ століття був збудований комплекс будівель в'язниці. У 1907 році — загальний режимний корпус №1, у 1911 році – малий режимний корпус №2, на рік пізніше був побудований адмінбудинок. Режимний корпус №3 був зведений у 1913 році. І лише в 70-х – 90-х роках, територія в’язниці доповнилася адмінбудинками №2 та №3, режимними корпусами №4 та №5.

Такий вигляд мають корпуси в'язниці. Фото ХПЗ

Сучасний стан

У 2002 році у Вінницькій ув'язниці створена ізольована дільниця для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі з плановим наповненням 400 осіб. У вересні того ж року розпочата реконструкція режимних корпусів № 2, 4 для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Для виконання даної роботи була виділена необхідна сума коштів та обладнано 158 камер.

Одна з камер Вінницької колонії. Фото ХПЗ

У Вінницькій колонії, для тримання засуджених довічно побудована окрема п'ятиповерхова будівля. За інформацією Харківської правозахисної групи (ХПЗ), наявна проблема полягає у кількості засуджених, які мають утримуватися, відповідно до норми 4 квадратних метри житлової площі на одну людину. Зокрема, в установі 151 камера для утримання довічно засуджених. Приміщення відбудовані в 2002 році і не розраховані на сучасні стандарти.

Одне з приміщень в корпусі для довічно ув'язнених. Фото ХПЗ

Зона відпочинку в корпусі для довічно ув'язнених. Фото ХПЗ

Раніше "Телеграф" розповідав, про найвідоміші монастирі-тюрми в Україні. Дві з них знаходиться на Львівщині, ще одна на Сумщині.