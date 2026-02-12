Створювалась для особливо небезпечних злочинців: де в Україні знаходиться одна з найсуворіших в'язниць
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В цій в'язниці відбувають покарання 306 засуджених до довічного злочинців
Вінницька установа виконання покарань № 1 є однією з найстаріших в'язниць в Україні. Протягом всього її існування там утримувались найнебезпечніші злочинці.
Головною особливістю в'язниці є те, що там утримується найбільше засуджених до довічного в'язнів. "Телеграф" розповість детальніше про цей виправний заклад.
Що потрібно знати:
- В'язниця у Вінниці була побудована на початку ХХ століття
- Вона була спроектована для тримання особливо небезпечних злочинців
- Станом на кінець 2025 року в ній відбувало покарання 306 засуджених до довічного в'язнів
Де розташовується установа
Установа виконання покарань № 1 знаходиться у Вінниці. Вона розташована на вулиці Брацлавській, 2.
Які особливості має в'язниця
Згідно з даними Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на 1 вересня 2025 року в установах виконання покарань перебувало 1536 засуджених до довічного ув’язнення. За офіційною статистикою, довічники утримуються у понад тридцяти установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Найбільше з них утримують:
- Вінницька установа виконання покарань (№ 1) – 306 осіб;
- Житомирська установа виконання покарань (№ 8) – 165 осіб;
- Замкова виправна колонія (№ 58) – 147 осіб;
- Криворізька установа виконання покарань (№ 3) – 94 особи;
- Новгород-Сіверська установа виконання покарань (№ 31) – 80 осіб.
Ці п’ять установ утримують майже половину всіх довічно ув’язнених в Україні. Такий розподіл свідчить про нерівномірність, яка обумовлена історичною спеціалізацією установ і матеріально-технічними можливостями окремих колоній. Зокрема, дві найстаріші в’язниці України – Вінницька і Житомирська, збудовані на початку ХХ століття, були спроектовані для одиночного і групового тримання особливо небезпечних злочинців, тому протягом багатьох десятиліть туди доправляли більшість довічників.
Історія
Офіційною датою заснування вінницької в’язниці вважають 15 травня 1824 року. В’язниця займалась активною суспільно-господарською діяльністю. У місті проводились роботи пов’язані з прибиранням вулиць та площ, в’язні залучалися і на вантажні роботи. Така робота добре оплачувалась міською владою, гроші перераховувались на рахунок кожного в’язня, який брав участь у цих заходах.
На початку ХХ століття був збудований комплекс будівель в'язниці. У 1907 році — загальний режимний корпус №1, у 1911 році – малий режимний корпус №2, на рік пізніше був побудований адмінбудинок. Режимний корпус №3 був зведений у 1913 році. І лише в 70-х – 90-х роках, територія в’язниці доповнилася адмінбудинками №2 та №3, режимними корпусами №4 та №5.
Сучасний стан
У 2002 році у Вінницькій ув'язниці створена ізольована дільниця для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі з плановим наповненням 400 осіб. У вересні того ж року розпочата реконструкція режимних корпусів № 2, 4 для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Для виконання даної роботи була виділена необхідна сума коштів та обладнано 158 камер.
У Вінницькій колонії, для тримання засуджених довічно побудована окрема п'ятиповерхова будівля. За інформацією Харківської правозахисної групи (ХПЗ), наявна проблема полягає у кількості засуджених, які мають утримуватися, відповідно до норми 4 квадратних метри житлової площі на одну людину. Зокрема, в установі 151 камера для утримання довічно засуджених. Приміщення відбудовані в 2002 році і не розраховані на сучасні стандарти.
Раніше "Телеграф" розповідав, про найвідоміші монастирі-тюрми в Україні. Дві з них знаходиться на Львівщині, ще одна на Сумщині.