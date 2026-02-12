Найекстремальніший спорт Олімпіади? Що таке скелетон і як у ньому виступає Україна

Перший український скелетоніст Владислав Гераскевич двічі виступав на Олімпіаді та був четвертим на ЧС-2025

Під час Зимових Олімпійських ігор 2026 року скелетон опинився в центрі уваги не лише видовищність, а й через заборону Міжнародного олімпійського комітету виступати українцю Владиславу Гераскевичу в шоломі з зображенням загиблих українських спортсменів. Зазначимо, що Гераскевич є першим в Україні скелетоністом, що виступає на олімпійському рівні.

Що потрібно знати:

Скелетон — зимовий олімпійський вид спорту, спуск крижаним треком на санях без керма і гальм

Спортсмени рухаються головою вперед і розганяються до 130–150 км/год.

Назва походить від конструкції перших металевих саней, що нагадували "скелет"

Що таке скелетон

Скелетон — це зимовий олімпійський вид спорту, що полягає у швидкісному спуску крижаним треком на спеціальних санях без керма і гальм. Спортсмен лежить обличчям вниз і рухається вперед головою. Назва спорту походить від англійського skeleton, що пов'язують із конструкцією перших металевих саней, що нагадували скелет чи радше каркас.

Скелетон сміливо можна назвати одним із найризикованіших і найекстремальніших видів у програмі Олімпійських ігор — спортсмени розганяються до 130-150 км/годину, а керма сани не мають. Спортсмен може вплинути на рух зміщенням тіла, тиском на сани чи торкаючись льоду спеціальними шипами на черевиках.

Коли виник скелетон

Прообраз скелетона винайшли британці у швейцарських Альпах на початку 19 століття. В кінці століття англієць створив металеві сани зі смуг, які почали використовувати для цього спорту. Вони нагадували скелет і дали назву "скелетон". Скелетон тричі додавали до програми Олімпіади — в 1928 та 1948 рока, а з 2022 року це постійна дисципліна.

Скелетон в Україні

Україну в скелетоні представляє Владислав Гераскевич — перший український скелетоніст в історії Олімпійських ігор. Він виступав на Олімпіаді в 2018 та 2022 році. Його результати були достатньо гарними, на чемпіонаті світу в США у 2025 році він посів 4 місце.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні відреагували на рішення МОК дискваліфікувати Гераскевича. Це не перший публічний прояв протесту Гераскевича. Він публічно виступає проти участі російських спортсменів в Олімпіаді, а на попередній зимовій першості у 2022, але до повномасштабного вторгнення провів мовчазний протест із плакатом "Ні війні в Україні".