Провал "плану Путіна", велика війна та вибори. Чи можна вірити прогнозам Financial Times щодо України

Часом прогнози журналістів виявляються надто утопічними.

Британська газета "Financial Times" повідомила, що 24 лютого президент України може оголосити про проведення президентських виборів та референдуму. Як прокоментував пізніше Зеленський, жодних подібних намірів він не має, а про такі плани він "чує вперше".

"Телеграф" проаналізував попередні прогнози та інсайди видання, що стосувалися України, та визначив, які з них виявилися правдивими, а які, навпаки, не справдилися.

2021: чи розпочнеться вторгнення

У грудні 2021 року FT опублікувало традиційний прогноз на наступний рік, у якому аналізувало ключові політичні та економічні ризики. Однією з центральних тем тоді було можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну, адже біля українських кордонів уже концентрувалися російські війська, а міжнародна спільнота активно обговорювала загрозу ескалації.

FT прямо порушила питання: чи вторгнеться Росія в Україну? Відповідь у прогнозі була негативною. Європейський редактор Бен Холл зазначав, що масштабне вторгнення могло б спричинити значні втрати серед російських військових і не відповідало звичній тактиці Володимира Путіна. Президент РФ раніше віддавав перевагу прихованим методам впливу, гібридним операціям та стратегії "правдоподібного заперечення".

Прогноз FT про початок повномасштабної війни

У прогнозі йшлося про те, що Кремль може досягати своїх цілей без повномасштабної війни — шляхом дестабілізації України, тиску на її союзників, стримування НАТО та посилення позицій у переговорах щодо Донбасу. Водночас не виключалася можливість обмеженої ескалації — наприклад, загострення бойових дій на сході України або точкових операцій.

Автор наголошував, що головною перевагою Кремля є здатність постійно підвищувати ставки й тримати Захід у напрузі. Однак уже 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

2022: "План Путіна розвалюється"

27 лютого 2022 року, на третій день вторгнення, оглядач FT Гідеон Рахман виступив із прогнозом, який тоді виглядав сміливим на тлі паніки та очікувань швидкого падіння Києва. Він заявив, що блискавичний план Кремля провалюється, а український спротив руйнує сценарій швидкої перемоги.

Рахман писав, що Путін "оголений" у ситуації, коли реальний перебіг війни не відповідає його очікуванням. Він також цитував представника західних спецслужб, який попереджав: якщо швидкої перемоги не буде, Росія "окопається", і війна стане затяжною та "брудною".

Гідеон Рахман, оглядач FT

Аналітик припустив, що єдиним потенційним виходом для Росії могла б стати зміна влади, однак сам скептично оцінив таку ймовірність. Він порівняв систему управління РФ із царизмом — персоналістською моделлю, де еліти не мають автономії для самостійних рішень. Фактично вже тоді FT зафіксувала головну тенденцію: війна не буде короткою.

Прогноз на 2023 рік: війна без швидкого фіналу

Наприкінці грудня 2022 року FT опублікувала прогнози на 2023 рік, що базувалися на аналізі ходу війни.

Тоні Барбер, експерт з європейської геополітики, прогнозував, що бойові дії продовжуватимуться протягом усього 2023 року, оскільки умов для сталого перемир’я не існує. Видання зазначало, що Захід надає допомогу обережно і не завжди в тих обсягах, які б дозволили Україні швидко деокупувати території.

Прогноз про війну в Україні від FT у 2023 році

Інший прогноз стосувався енергетичної ситуації в Європі — FT попереджала про ризики перебоїв із електропостачанням через скорочення постачання російського газу, чого так і не сталося, якщо не враховувати локальні проблеми, пов’язані з іншими обставинами.

Водночас, видання публічно визнало власну помилку грудня 2021 року про те, що вторгнення не відбудеться.

Грудень 2023: Сценарій перемоги Росії стає реалістичним

21 грудня FT опублікувала один із найпесимістичніших матеріалів року, де розглядала сценарій стратегічної перемоги Росії. Йшлося про можливі репресії на окупованих територіях, посилення впливу Кремля на глобальні ринки продовольства та підрив довіри до НАТО.

Сам факт появи такого аналізу у провідному західному виданні став індикатором зміни атмосфери: від впевненості у поразці Путіна до визнання реальних ризиків затяжної та невизначеної війни.

Квітень 2024: Допомога США не зламає війну, але дозволить утримати фронт

Після ухвалення пакета допомоги США на $60 млрд FT опублікувала серію матеріалів із досить стриманим прогнозом. Видання наголошувало: це не "срібна куля", яка миттєво змінить ситуацію.

Financial Times прямо писала, що 2024 стане роком оборони та виснаження армії та оборонної сфери, а не масштабного звільнення територій. Україна отримає можливість стабілізувати фронт та поступово відновлювати ініціативу, але дефіцит особового складу та виснаження військ залишаться ключовими проблемами.

Грудень 2024: FT прогнозує мирну угоду у 2025 році

30 грудня 2024 року Financial Times опублікувала стратегічний прогноз: у 2025 році можливе укладання мирної угоди між Україною та Росією.

За версією видання, формула компромісу могла б передбачати де-факто, але не де-юре російський контроль за окупованими територіями в обмін на західні гарантії безпеки для України. Членство в НАТО, згідно з прогнозом, мало бути відкладене або "заморожене".

Прогноз FT про мирну домовленість у 2025 році

Станом на лютий 2026 року цей прогноз не справдився — повномасштабні бойові дії продовжуються.

Червень 2025: Україна ризикує колапсом через пів року

30 червня 2025 року Гідеон Рахман опублікував один із найпохмуріших матеріалів року. Він припустив, що без термінового та масштабного сплеску допомоги Україна може зіткнутися з військовим виснаженням упродовж шести місяців.

Рахман наголошував, що обидві армії виснажуються, але Росія має більший демографічний та мобілізаційний резерв. Видання також розкрило інсайд: українські чиновники у приватних розмовах все частіше припускають потреби припинення вогню, хоча публічно таких заяв не роблять.

Тотального колапсу не сталося, проте проблеми з мобілізацією та виснаженням війська стали визначальними чинниками другої половини 2025 року.

Головний прогноз FT на 2026 рік: Зеленський не віддасть Донбас

30 грудня 2025 року Financial Times оприлюднив свій ключовий стратегічний прогноз на 2026 рік. Автором став європейський редактор FT Бен Холл.

Головна теза: президент Володимир Зеленський не погодиться на передачу Росії неокупованих частин Донеччини та Луганщини, навіть якщо така вимога буде подана як "ціна миру" з боку адміністрації Трампа.

FT зазначає, що Москва вимагає повного контролю над Донбасом, включаючи території, що залишаються під контролем України. У матеріалі прямо вказується, що у команді Трампа такі поступки розглядаються як потенційна основа мирної угоди.

Прогноз FT про Донбас на 2026 рік

Прогноз видання полягає в тому, що Зеленський не погодиться на виведення українських військ із цих районів із кількох причин:

військовим — відступ означало б стратегічну поразку;

— відступ означало б стратегічну поразку; конституційним — передача територій суперечить основному закону;

— передача територій суперечить основному закону; політичним — це викликало б внутрішню кризу та підрив легітимності влади.

FT також зазначає, що створення демілітаризованої "сірої зони" є неприйнятним для обох сторін. Єдиним сценарієм, за якого Україна могла б погодитись на подібні умови, видання називає повний обвал фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ще чотири роки тому думка про те, що через НАТО проходитиме основний потік летального озброєння для потреб України, здавалася практично неможливою. Тоді традиційна формула "глибокого занепокоєння" можливою реакцією Росії визначала рамки та обмеження для Альянсу. Сьогодні ж ситуація кардинально змінилася.