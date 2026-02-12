Більше не МОК: українці наробили мемів через скандал із Гераскевичем

Рішення викликало хвилю іронії та суспільної реакції

Обговорення гучного скандалу навколо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича Міжнародним олімпійським комітетом через використання "шолому пам’яті" набирає обертів. У зв’язку з цим українці створюють гострі жарти, щоб висловити свою підтримку спортсмену.

На тлі ситуації, в інтернеті активно поширюються меми та сатиричні публікації на підтримку Гераскевича. Користувачі звертають увагу на подвійні стандарти, вказуючи зокрема на продукцію офіційного онлайн-магазину Олімпійського руху, де представлено символіку Олімпійських ігор 1936 року в Берліні. Критики вважають, що історичний контекст тих Ігор викликає питання, особливо на тлі вимог до сучасних спортсменів уникати політичних заяв.

Владислав Гераскевич — хто він

Владислав Михайлович Гераскевич — український скелетоніст, один із найвідоміших та найпомітніших спортсменів своєї країни.

Народився 12 січня 1999 року у Києві.

Гераскевич – перший в історії України спортсмен, який виступив у скелетоні на Олімпійських зимових іграх. Він розпочав міжнародну кар’єру у 2014 році, брав участь у юнацьких змаганнях, а з 2016 року регулярно виступає за національну збірну.

На Олімпійських іграх 2022 року зайняв 18 місце.

На чемпіонаті світу 2023 року посів 13 місце. На чемпіонаті світу 2024 року став 10-м.

У загальному заліку Кубка світу 2024/25 посів сьоме місце.

На 4 із 8 етапів сезону Гераскевич потрапляв у десятку найкращих, один раз посівши 4-е місце.

На чемпіонаті світу 2025 року в Lake Placid був близький до медалі — Гераскевич посів 4-е місце, програвши всього 0,11 секунди срібному призеру і 0,08 секунди — бронзовому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх. Після цього МОК дозволив Владиславу показати "шолом пам’яті" на офіційних прокатах, проте заборонив українцеві виступати у ньому, українець відмовився.