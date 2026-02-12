"Ніколи так не посміхається Трампу". Меланія обурила мережу зухвалим фліртом із неповнолітнім (відео)

Відео з реакцією Меланії викликало бурхливе обговорення

Перша леді США опинилася у центрі пікантного скандалу після відвідин дитячої лікарні. У мережі зазначили, що поряд із чоловіком Меланія виглядає набагато холодніше, ніж у компанії юного шанувальника.

Що потрібно знати:

Меланія Трамп взяла участь у благодійному заході з хворими дітьми

Несподіваний комплімент від одного із підлітків викликав у першої леді теплу реакцію

Кадри з усміхненою Меланією стали вірусними і викликали активні обговорення у ЗМІ

У середу, 11 лютого, 55-річна Меланія Трамп відвідала медичний центр The Children’s Inn при Національному інституті здоров’я (NIH) у штаті Мериленд. Традиційний захід до Дня святого Валентина, де перша леді разом із дітьми, які проходять складне лікування, робила святкові вироби, несподівано перетворився на головну тему для обговорень у консервативних медіа.

Під час творчого процесу один із присутніх підлітків вирішив не стримувати почуття і зробив Меланії відвертий комплімент: "Я не граю в шахи, але я впізнаю королеву, коли бачу її". Сміливий "флірт" юнака застав першу леді зненацька, проте замість суворої помірності вона буквально розцвіла. Очевидці зазначають, що Меланія сяяла від щастя, коли відповіла хлопцеві: "Це дуже мило".

Зал вибухнув сміхом, а кадри з усміхненою Меланією миттєво розлетілися мережею. Глядачі каналу Fox News, який відомий своєю консервативною редакційною політикою та лояльністю до Республіканської партії США, а також інші користувачі соцмереж вибухнули коментарями, помітивши разючу різницю у поведінці дружини президента.

"Ніколи раніше не бачила, щоб вона так усміхалася при Трампі" "Чорт, я ніколи не бачила, щоб вона так широко посміхалася" "Вперше бачу, як вона посміхається. Напевно, вона відчула щось, чого не відчувала багато років" "Ніколи не бачив, щоб вона так широко посміхалася своєму чоловікові, лол" пишуть у мережі американці

Така бурхлива реакція відбулася на тлі застережень PR-експертів, пише The Mirror. Після виходу документального фільму "Меланія", фахівці з репутації порадили першій леді бути обережнішою зі своїм іміджем. Їй рекомендували відмовитись від зайвої холодності, щоб відновити довіру публіки. До речі, у фільмі відразу помітили, що завжди стримана і зовні холодна Меланія Трамп виглядає помітно щасливішою за відсутності свого скандального чоловіка.