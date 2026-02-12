Ним нагороджені Усік, Кличко та Борис Джонсон: що відомо про орден, який отримав Гераскевич

Нагородою відзначено менш ніж сто осіб, частина з яких є іноземцями

У четвер, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Це сталося після скандальної дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Цієї нагороди вшанували менш ніж сто осіб.

У документі йдеться, що Гераскевич отримав орден за самовіддане служіння українському народу, громадянську мужність та патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей.

Що таке орден Свободи

Орден Свободи – це державна нагорода України, встановлена під час президентської каденції Віктора Ющенка для нагородження за видатні та особливі заслуги у затвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав та свобод людини та громадянина.

Орден Свободи

Хто ще нагороджений орденом Свободи

Першим кавалером цього ордену став король Швеції Карл XVI Густаф, оскільки для цього не обов’язково мати українське громадянство. З того часу цю нагороду здобули менш ніж сто людей.

24 серпня 2024 року орденом Свободи були нагороджені чемпіон світу з боксу Олександр Усик та фехтувальниця Ольга Харлан.

Олександр Усик

Також його кавалерами є легендарний український легкоатлет та колишній президент НОК України Сергій Бубка та колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Зі знаменитих іноземців цю нагороду отримали великий друг України колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та американський фінансист, інвестор та філантроп Джордж Сорос.

Борис Джонсон

2015 року президент Петро Порошенко нагородив орденом Свободи російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Це сталося після його загибелі.

Що сталося у Мілані

На Олімпійських іграх в Італії Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича через "шолом пам’яті", без якого той відмовився виступати.

9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто.

Владислав Гераскевич у шоломі із зображенням загиблих спортсменів. Фото: Getty Image

У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

Раніше ми розповіли, що таке скелетон та як у ньому виступає Україна. Цей вид спорту можна сміливо назвати одним із найбільш ризикованих та екстремальних видів у програмі Олімпійських ігор — спортсмени розганяються до 130-150 км/год, а керма у саней немає.