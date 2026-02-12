Не зганьбіться на День закоханих: як правильно відкривати ігристе вино (відео)
Щоб не залити все довкола вином під час відкорковування пляшки, потрібно знати кілька простих правил
Відкрити ігристе вино без подій – нелегке завдання. Нерідко пробка вилітає під тиском і продовжує свій шлях несподіваною траєкторією – в стелю, вікно або людей навколо. Останній варіант несе у собі небезпеку заподіяння травм.
Також півпляшки вина можуть просто пролитися, і скатертина буде ще найкращою нагодою. Як правильно відкрити ігристе в мережі розповів сомельє Гліб Кошелєв.
- У жодному разі не можна відкривати пляшку теплою. Через це створюється тиск на пробку.
- Не слід трусити пляшку або підкидати її.
- Правильна позиція пляшки – під кутом 35-45 градусів.
- Крутити потрібно не пробку, а саму пляшку.
- Краще робити це повільно.
Сомельє романтично зауважив, що при правильному відкорковуванні ігристого звук буде схожий на зітхання дівчини.
