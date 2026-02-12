Не зганьбіться на День закоханих: як правильно відкривати ігристе вино (відео)

Щоб не залити все довкола вином під час відкорковування пляшки, потрібно знати кілька простих правил

Відкрити ігристе вино без подій – нелегке завдання. Нерідко пробка вилітає під тиском і продовжує свій шлях несподіваною траєкторією – в стелю, вікно або людей навколо. Останній варіант несе у собі небезпеку заподіяння травм.

Також півпляшки вина можуть просто пролитися, і скатертина буде ще найкращою нагодою. Як правильно відкрити ігристе в мережі розповів сомельє Гліб Кошелєв.

У жодному разі не можна відкривати пляшку теплою. Через це створюється тиск на пробку. Не слід трусити пляшку або підкидати її. Правильна позиція пляшки – під кутом 35-45 градусів. Крутити потрібно не пробку, а саму пляшку. Краще робити це повільно.

Сомельє романтично зауважив, що при правильному відкорковуванні ігристого звук буде схожий на зітхання дівчини.

