"Вірус передається орально-фекальним шляхом". На що масово захворіли депутати в Раді

Основна версія нездужання — обід у парламентській їдальні. Проте в соцмережах вже будують теорії про "привіт із Буковелю", де нещодавно зафіксували спалах вірусу.

У Верховній Раді десятки народних депутатів одночасно захворіли — вони мають ознаки отруєння. 12 лютого засідання зірвалося, бо в залі просто не вистачило голосів для прийняття рішень. У соцмережах подейкують, що вони могли захворіти після ймовірного відвідування Буковелю, але самі депутати кажуть, що це сталось після відвідин парламентської їдальні.

"Телеграф" з'ясував у медиків, що насправді могло трапитись з народними обранцями і чи загрожує це звичайним киянам.

Верховна Рада стала осередком масового отруєння

Ранок 12 лютого у Верховній Раді почався з тривожних розмов. Депутати один за одним ділилися історіями про нічний кошмар — блювання, діарея, слабкість. Усі симптоми нібито з'явилися після вечері 11 лютого у парламентській їдальні.

Під час спроб провести сигнальне голосування в залі змогли зібрати максимум 204 голоси.

Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що через брак голосів парламент не зміг розглянути жодного питання і завершив роботу достроково. "До 24 лютого нічого не буде по голосуванням P.S. Частково правда через отруєння депутатів (як говорять вчора у їдальні). І багато у відрядженнях", — пише нардеп.

Як виглядає їдальня у Верховній Раді. Фото - Факти

Лікарі пояснили, на що могли захворіти депутати

Федір Лапій, інфекціоніт

Інфекціоніст Федір Лапій припустив: якщо це ротавірус, то він має чітку сезонність, і пік захворюваності припадає саме на лютий.

"Хоча вірус передається фекально-оральним шляхом ("через брудні руки"), попередити інфікування досить складно — його передача не сильно залежить від санітарно-побутових умов. Однаково хворіють як в бідних, так і в багатих країнах. Як з поганими санітарно-побутовими умовами, так і з високого рівня", — каже медик.

Лапій наголошує: ротавірус має багато різновидів-генотипів, тому навіть якщо людина вже хворіла, вона не має повного імунітету. Кожна нова зустріч з вірусом може призвести до захворювання, хоча у дорослих воно переноситься легше, ніж у маленьких дітей.

У багатьох країнах світу вже запровадили вакцинацію проти ротавірусної інфекції для дітей. Це дозволило суттєво знизити кількість госпіталізацій не лише серед малюків, а й серед дорослого населення.

Буковельський слід? Чи може спалах у горах бути пов'язаний з епідемією в парламенті

Норовірус в мікроскопі

Наталія Тимко-Іванченко, інфекціоніст і керівник Львівського центру з контролю за захворюваннями, розповіла про паралельний випадок масового отруєння.

"Я не маю інформації щодо причин нездужання депутатів. На Львівщині було госпіталізовано 29 людей після відпочинку на Буковелі. В матеріалі від хворих виявлено норовірус, який передається через брудні руки, поверхні, їжу, воду. Інфікована людина може виділяти вірус максимально до 40 діб. Тому питання дотримання загальної гігієни є пріоритетним. Що саме стало фактором інфікування, на даний час невідомо", — каже медик.

Наталія Тимко-Іванченко

Про спалах на Буковелі стало відомо наприкінці січня. Враховуючи, що інфікована людина може виділяти вірус до 40 днів, інфекція може поширюватися ще два-три тижні. Чи є зв'язок між буковельським спалахом і парламентським отруєнням — поки невідомо.

"Главком" з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України повідомляє, що депутатам слід буде здати аналізи, аби фахівці змогли визначити, про який вид вірусу чи бактерії йдеться.

Чи загрожує киянам інфікування від депутатів

Федір Лапій розповів, що кілька десятків хворих депутатів не створюють загрози для Києва.

"Насправді, вони — це краплинка в морі ротавірусної інфекції. І без них ротавірус присутній. Його рівень не сильно зміниться, якщо захворіє кілька десятків депутатів. Вони контактують між собою, це окремий кластер. Отже, наші шанси заразитися від них не сильно залежать", — пояснює лікар.

Іншими словами, депутати хворіють у своєму замкнутому колі — їдальня, зали засідань, кабінети. Звичайні кияни з ними практично не контактують, тому ризик масового зараження міста мінімальний. Ротавірус і так присутній у столиці, як і в будь-якому великому місті в лютому.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у період з 1990 до 2001 року народжуваність в Україні знизилася майже вдвічі.