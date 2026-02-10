Виграв медаль і зізнався у зраді: такого на Олімпіаді ще не було
Спортсмен зробив неоднозначну заяву після успішних перегонів
Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Лагрейд зізнався у зраді. Спортсмен зробив заяву відразу після того, як виграв "бронзу" у чоловічій індивідуальній гонці на Олімпіаді в Італії.
Що потрібно знати
- Лагрейд виграв "бронзу" у біатлоні
- Відразу після успіху спортсмен публічно зізнався, що зрадив своїй дівчині
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Лагрейда наводить NRK. Норвежець зазначив, що зробив заяву, адже його "послання з медаллю звучить сильніше"
Це важливо, моя перша [особиста] олімпійська медаль, і я хочу подякувати всім, хто допомагав мені на цьому шляху.
Але, можливо, дехто сьогодні не слідкує за цим. Пів року тому я зустрів кохання всього життя, найкрасивішу і найдобрішу дівчину у світі, а три місяці тому зробив найбільшу в житті помилку – зрадив їй.
Це був найгірший тиждень у моєму житті. Ймовірно, багато хто зараз подивиться на мене по-іншому, але я думаю тільки про неї.
Не зовсім розумію, що зараз хочеться сказати, але спорт в останні дні відійшов на другий план. І шкода, що я не можу поділитися з нею цим.
Я намагаюся показувати гарний приклад для наслідування, але зробив дурість.
Після церемонії нагородження Стурла додав, що любить дівчину та сподівається, що вона його вибачить.
Я знав, що розповім про це у мікст-зоні. Прийняв рішення учора. З медаллю моє послання, можливо, прозвучить трохи сильніше. Нехай навіть про зраду тепер знає весь світ. Останнім часом голова була забита думками.
Мені нема чого втрачати. Я мав шанс на справжнє кохання, і все так зіпсував. Не обов’язково прощати мене. Але якщо є хоч якийсь шанс сказати їй, як сильно я її люблю, нехай навіть це медійно вб’є мене у прямому етері, я готовий, аби отримати цей крихітний шанс.
Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.