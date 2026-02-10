Рус

Виграв медаль і зізнався у зраді: такого на Олімпіаді ще не було

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стурла Хольм Лагрейд Новина оновлена 10 лютого 2026, 21:27
Стурла Хольм Лагрейд. Фото Getty Images

Спортсмен зробив неоднозначну заяву після успішних перегонів

Норвезький біатлоніст Стурла Хольм Лагрейд зізнався у зраді. Спортсмен зробив заяву відразу після того, як виграв "бронзу" у чоловічій індивідуальній гонці на Олімпіаді в Італії.

Що потрібно знати

  • Лагрейд виграв "бронзу" у біатлоні
  • Відразу після успіху спортсмен публічно зізнався, що зрадив своїй дівчині
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Лагрейда наводить NRK. Норвежець зазначив, що зробив заяву, адже його "послання з медаллю звучить сильніше"

Це важливо, моя перша [особиста] олімпійська медаль, і я хочу подякувати всім, хто допомагав мені на цьому шляху.

Але, можливо, дехто сьогодні не слідкує за цим. Пів року тому я зустрів кохання всього життя, найкрасивішу і найдобрішу дівчину у світі, а три місяці тому зробив найбільшу в житті помилку – зрадив їй.

Це був найгірший тиждень у моєму житті. Ймовірно, багато хто зараз подивиться на мене по-іншому, але я думаю тільки про неї.

Не зовсім розумію, що зараз хочеться сказати, але спорт в останні дні відійшов на другий план. І шкода, що я не можу поділитися з нею цим.

Я намагаюся показувати гарний приклад для наслідування, але зробив дурість.

Стурла Хольм Лагрейд

Після церемонії нагородження Стурла додав, що любить дівчину та сподівається, що вона його вибачить.

Я знав, що розповім про це у мікст-зоні. Прийняв рішення учора. З медаллю моє послання, можливо, прозвучить трохи сильніше. Нехай навіть про зраду тепер знає весь світ. Останнім часом голова була забита думками.

Мені нема чого втрачати. Я мав шанс на справжнє кохання, і все так зіпсував. Не обов’язково прощати мене. Але якщо є хоч якийсь шанс сказати їй, як сильно я її люблю, нехай навіть це медійно вб’є мене у прямому етері, я готовий, аби отримати цей крихітний шанс.

Стурла Хольм Лагрейд

Зазначимо, на Олімпійських іграх проходить четвертий змагальний день. Українці борються за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні й не лише.

Теги:
#Олімпійські ігри #Біатлон #Олімпіада #Олімпіада-2026