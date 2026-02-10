Виграв медаль і зізнався у зраді: такого на Олімпіаді ще не було

Це важливо, моя перша [особиста] олімпійська медаль, і я хочу подякувати всім, хто допомагав мені на цьому шляху.

Але, можливо, дехто сьогодні не слідкує за цим. Пів року тому я зустрів кохання всього життя, найкрасивішу і найдобрішу дівчину у світі, а три місяці тому зробив найбільшу в житті помилку – зрадив їй.

Це був найгірший тиждень у моєму житті. Ймовірно, багато хто зараз подивиться на мене по-іншому, але я думаю тільки про неї.

Не зовсім розумію, що зараз хочеться сказати, але спорт в останні дні відійшов на другий план. І шкода, що я не можу поділитися з нею цим.

Я намагаюся показувати гарний приклад для наслідування, але зробив дурість.