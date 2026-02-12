З улюбленцями в наметах посеред метро. Як кияни пережили комбіновану атаку на столицю (репортаж)

Внаслідок удару у місті є постраждалі

Майже усю ніч чимало українців в Києві провели в метро, ховаючись від російських ракет та дронів. Адже 12 лютого з пізньої ночі до ранку столиця перебувала під атакою.

Що треба знати:

Росія била по критичній інфраструктурі, але є влучання в житловому секторі

Відомо про двох постраждалих після атаки

У деяких районах Києва зникло світло та вода

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов також спускався у метро під час атаки. На його фото видно, що людей на станції було багато, хоча вільні місця ще були.

Чимало киян настільки пристосувались до атак, що в метро йшли не просто тепло вдягнутими, а й зі спальними місцями. Тобто хтось взяв просто теплу ковдру та килимок, у когось був надувний матрац, але були люди навіть з наметами.

Кияни ночували в метро у наметі 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дехто приніс з собою надувний матрац у метро. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Українці потурбували про туалет для улюбленців під час перебування у метро. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди в метро в Києві під час атаки 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Українці поступово звикли до атак та почали спати навіть у метро, хоча були й ті, хто не зімкнули очей протягом усієї ночі. Перші вибуху у столиці прогриміли після 02:00. Атака тривала до 5 ранку, о 5:20 оголосили відбій тривоги.

Українці сплять у метро під час атаки 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Люди в метро в Києві під час атаки 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Як виглядало метро в Києві під час атаки 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Відомо, що внаслідок удару Росії є двоє постраждалих. Зафіксовано влучання у кількох районах столиці, після чого подекуди зникло тепло, світло та водопостачання.

Додамо, що під час атаки також сильно постраждало Дніпро. Ворог цілив по енергетичних об'єктах. Внаслідок атаки є поранені — немовля та 4-річна дитина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 лютого у Львові прогриміли вибухи. Росія вдарила по місту "Кинджалами".