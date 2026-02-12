Друга хвиля лютневих морозів мчить до Львова: коли чекати на різке похолодання

Теплі дні у Львові знову зміняться морозами

На Львів мчить друга хвиля лютневих холодів. Вона прийде одразу після короткочасного потепління.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, на думку фахівців із Meteofor, з 12 по 16 у Львові очікується короткочасне потепління. Стовпчики термометрів у цей час можуть підніматися аж до +8. Проте вже з 17 числа до обласного центру може прийти друга хвиля холодів. З 17 до 27 лютого може триматися на рівні +2-9 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу чи дощу.

Аналогічної думки дотримуються синоптики сайту Meteo.ua. За їхніми розрахунками з 16 по 20 лютого у Львові справді можливе похолодання — до -1-13 градусів.

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

