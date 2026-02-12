Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за "шлема памяти"

Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никаких вариантов компромисса.

МОК очень хотел, чтобы г-н Гераскевич принял участие в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ выразить его желание почтить память своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.

Господин Гераскевич смог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону.

В разных странах мира скорбь выражается и воспринимается по-разному. Чтобы поддержать спортсменов в их траурных переживаниях, МОК создал в Олимпийских деревнях межконфессиональные центры и место для выражения скорби с достоинством и уважением. Также существует возможность носить траурную повязку во время соревнований при определенных обстоятельствах.

Во время Олимпийских игр спортсменам также предоставляется ряд возможностей выразить свою скорбь и свои взгляды, в том числе в смешанных зонах для СМИ, в социальных сетях, во время пресс-конференций и в интервью.

Руководящие принципы самовыражения спортсменов стали результатом глобальных консультаций, проведенных в 2021 году с участием 3500 спортсменов со всего мира. Они пользуются полной поддержкой Комиссии спортсменов МОК и комиссий спортсменов международных федераций и национальных олимпийских комитетов.

Господин Гераскевич получал поддержку от МОК на протяжении последних трех зимних Олимпийских игр. Каждый раз он был обладателем олимпийской стипендии. После вторжения России в Украину в 2022 году МОК также учредил фонд солидарности для украинского спорта, чтобы поддержать подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.