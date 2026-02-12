Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за "шлема памяти"
МОК посчитал шлем с фотографиями убитых Россией спортсменов "политической пропагандой"
В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх в Италии Международній олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича из-за "шлема памяти". Украинец отказался выступать без данного элемента экипировки.
Что нужно знать
- Гераскевич выступил на Играх на тренировках в шлеме с изображением погибших от рук оккупантов спортсменов
- МОК запретил Владиславу соревноваться в "шлеме памяти"
- Украинец проигнорировал запрет, а МОК дисквалифицировал его с официальных стартов
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Об этом Гераскевич рассказал сам в комментарии для "Суспільне Спорт". В издании отметили, что украинца убрали из старт-листа заездов. Позднее МОК на своем официальном сайте подтвердил дисквалификацию украинца.
Несмотря на многочисленные обмены мнениями и личные встречи между МОК и г-ном Гераскевичем, последняя из которых состоялась сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассматривал никаких вариантов компромисса.
МОК очень хотел, чтобы г-н Гераскевич принял участие в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ выразить его желание почтить память своих товарищей-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.
Господин Гераскевич смог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону.
В разных странах мира скорбь выражается и воспринимается по-разному. Чтобы поддержать спортсменов в их траурных переживаниях, МОК создал в Олимпийских деревнях межконфессиональные центры и место для выражения скорби с достоинством и уважением. Также существует возможность носить траурную повязку во время соревнований при определенных обстоятельствах.
Во время Олимпийских игр спортсменам также предоставляется ряд возможностей выразить свою скорбь и свои взгляды, в том числе в смешанных зонах для СМИ, в социальных сетях, во время пресс-конференций и в интервью.
Руководящие принципы самовыражения спортсменов стали результатом глобальных консультаций, проведенных в 2021 году с участием 3500 спортсменов со всего мира. Они пользуются полной поддержкой Комиссии спортсменов МОК и комиссий спортсменов международных федераций и национальных олимпийских комитетов.
Господин Гераскевич получал поддержку от МОК на протяжении последних трех зимних Олимпийских игр. Каждый раз он был обладателем олимпийской стипендии. После вторжения России в Украину в 2022 году МОК также учредил фонд солидарности для украинского спорта, чтобы поддержать подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В МОК заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".
МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх. После этого МОК разрешил Владиславу показать "шлем памяти" на официальных прокатах, однако запретил украинцу выступать в нем, украинец отказался.
На Играх проходит шестой соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.