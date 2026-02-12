Знижки до 50%: в "АТБ" різко обвалили ціни на 5 популярних продуктів

Кава, чай, шоколад і ковбаса потрапили під знижки

Ціни на популярні продукти можуть приємно здивувати покупців уже найближчими днями. У мережі супермаркетів "АТБ" запустили акції на продукти щоденного вжитку.

Знижки в "АТБ" діятимуть до 17 лютого. Покупці можуть суттєво зекономити на солодощах, напоях та м’ясних виробах.

На що варто звернути увагу в магазині

Зокрема, майже вдвічі впала ціна на шоколад "Milka" з начинкою зі смаком ванілі та печивом Oreo вагою 300 г. Його можна придбати за 129,90 грн замість 260,50 грн. Також значна знижка діє на розчинну сублімовану каву "Carte Noire" 140 г — 249,90 грн замість 501,50 грн.

Акційні пропозиції діятимуть лише до 17 лютого. Фото: Телеграф

Серед солодощів покупцям пропонують акцію на цукерки "Рошен Київ Вечірній" вагою 176 г. Їх продають за 195,90 грн, що на 46% дешевше від звичайної ціни. Водночас зі знижкою можна придбати ковбасу "Лікарська ДСТУ" від торгових марок "М’ясна лавка/Своя лінія". Вартість продукту вагою 0,55 кг становить 111,90 грн замість 187,80 грн.

Вигідні пропозиції на продукти щоденного споживання. Фото: Телеграф

Також акційна пропозиція поширюється на чорний чай "Graff" English Breakfast (20 пакетиків по 2 г). Його можна купити за 46,10 грн замість 75,70 грн.

Знижки дозволяють суттєво заощадити сімейний бюджет. Фото: Телеграф

