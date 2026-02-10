Український фігурист емоційно виступив на Олімпіаді під пісню, яку йому надіслав батько з фронту (відео)

Батько спортсмена перебуває на передовій

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх в Італії боротьбу за медалі розпочали фігуристи-одиночники. Україну на змаганнях представляє Кирило Марсак.

Що потрібно знати

Марсак побив свій особистий рекорд на Іграх

Кирило виступав під особливу пісню

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

21-річний Марсак блискуче виконав свою коротку програму. Про це повідомляє "Телеграф".

Спортсмен виступив під композицію "Fall on Me" у виконанні Андреа та Маттео Бочеллі.У цій пісні є слова "I close my eyes, and I’m seeing you everywhere" (Я заплющу очі й бачу тебе всюди), які точно описують зв’язок Кирила з його батьком. Через службу батька фігурист не бачився з ним тривалий час. Остання їхня зустріч відбулася у квітні 2025 року на чемпіонаті України, де Кирило виграв "золото".

Додамо, що Кирило побив свій особистий рекорд одразу на 10 балів, отримавши оцінку 86.89 бала. Цей результат вивів українця до довільної програми, яка відбудеться 13 лютого.

Зазначимо, на Олімпійських іграх пройшов четвертий змагальний день. Українці боролися за медалі у трьох видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці можуть взяти медаль у біатлоні і не лише.