Якщо бюджет до тисячі гривень: що подарувати чоловікові на День святого Валентина

Цікаві ідеї подарунків для чоловіка на 14 лютого

День святого Валентина – свято закоханих, яке відзначається 14 лютого. Цього дня прийнято обмінюватися привітаннями та подарунками з коханими людьми. Однак буває важко вибрати презент, особливо в умовах обмеженого бюджету.

Телеграф розповідає, що можна подарувати чоловікові на 14 лютого, якщо ваш бюджет до 1000 гривень.

Топ-3 ідеї, що подарувати чоловікові на 14 лютого

Подарунок для настрою

Подаруйте коханому незвичайні келихи для віскі чи пива. Це один із найпопулярніших "чоловічих" подарунків в Україні зараз. Виглядає такий презент брутально та незвично. Ідеально підходить для вечірнього відпочинку. Ціна: Від 600 до 950 грн.

Практичний гаджет

Хорошим варіантом подарунка для чоловіка стане повербанк або круту термочашку. Якщо ваш чоловік постійно рухається або часто працює поза домом, ці речі стануть для нього незамінними. У межах 1000 грн можна знайти хороші моделі повербанків від брендів Baseus чи Xiaomi. Що стосується класної термочашки, то зверніть увагу на бренди на кшталт Zojirushi або Tramps. Якісна термокружка тримає тепло до 6-8 годин. Ціна: 700-950 грн.

Романтика з гумором

Подаруйте коханому "Чекову книжку бажань" + Набір шкарпеток із принтами. Якщо хочеться чогось більш особистого та менш серйозного, такий подарунок стане чудовим варіантом. Чекова книжка — це блокнот, де на кожному аркуші — "послуга", яку ви зобов’язуєтесь виконати (наприклад: "вечір комп’ютерних ігор без бурчання", "масаж спини" або "його улюблена вечеря"). До такого блокнота можна додати прикольні шкарпетки із кумедними принтами. Весь набір обійдеться в 400-600 грн, а на залишок можна купити його улюблену каву чи солодощі.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві ідеї подарунків дружині на День святого Валентина. Квітів буде мало, купіть ще подарунок.