Шолом Гераскевича "увічнили" на банківських картках українців (фото)

Українці підтримали скелетоніста у його боротьбі на Олімпіаді

Українське суспільство підтримало скелетоніста збірної України Владислава Гераскевича. Спортсмен бореться з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) за право виступати у "шоломі пам’яті".

Що потрібно знати

Гераскевич виступив на Іграх у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

МОК заборонив Владиславу змагатися у "шоломі пам'яті"

Monobank зробив скін для банківської картки із зображенням Гераскевича у "шоломі пам'яті"

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Один із користувачів threads запропонував випустити скін банківської картки з фотографією Гераскевича в "шоломі пам’яті". Співзасновник Монобанку Олег Гороховський підтримав ініціативу і вже в середу, 11 лютого, Монобанк випустив скін для картки.

Героям слава! Пишаємося Владиславом Гераскевичем. Зробили скін для карток після народного голосування у Threads. Олег Гороховський

Новий скін для банківської картки від Монобанку/Фото: threads.com/@gorokhovsky

Українські користувачі із захопленням сприйняли це нововведення.

9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі.

На Іграх проходить п’ятий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.