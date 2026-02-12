Правий берег Києва з опаленням, а лівий - ні. Чому так сталось

Після нічної атаки 12 лютого частина столиці залишилась без світла та тепла

У Києві тривалий час зберігається складна ситуація з опаленням. Чимало українців не розуміють, чому на правому березі тепло є, а лівий — мерзне та має жорсткі відключення світла.

Відповідь дав Сергій Макогон, ексголова "Оператора ГТС України", в матеріалі "Телеграфу": Ремонт ТЕЦ не врятує. Експерт пояснив, як забезпечити киян опаленням.

Що треба знати:

Лівий та правий берег столицю опалюються не однією централізованою ТЕЦ

Ситуація зі світло впливає на роботу тепломережі, особливо якщо є екстрені чи аварійні відключення

Лівий берег Києва вночі 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

За словами Макогона, те, що Київ має децентралізовану систему опалення — це правильний напрямок. Адже наразі не вся столиця без тепла, а лише деякі райони, які переважно на лівому березі.

Таким чином правий берег міста забезпечений теплом, бо опалюється не однією централізованою ТЕЦ, а сотнею невеликих теплоелектроцентралей, розміщених по всьому району. На лівому — ситуація складніша, адже там є значні руйнування електроцентралей, що видно й по відключенням світла.

На думку експерта, наразі слід активно працювати над розподіленням виробництва тепла та електроенергії на лівому березі міста. Це допоможе в майбутньому уникнути масштабних відключень тепла та світла.

Зауважимо, що 12 лютого після атаки Росії на столицю лівий берег частково залишився без світла та опалення. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як виглядав Київ вночі.

Лівий берег Києва вночі 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Додамо, що до лівого берега столиці входять на три основні райони: Дарницький, Дніпровський та Деснянський. До правого — Шевченківський, Печерський, Подільський, Оболонський, Солом'янський, Святошинський та Голосіївський.

Правий та лівий береги Києва на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, яку небезпеку приховують стіни київських квартир після холодів.