На Олімпіаді заборонили ще один український шолом: що на ньому зображено (фото)

МОКу не сподобалося гасло на шоломі українки

Українська фрістайлістка Катерина Коцар розповіла, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив їй виступати на Олімпіаді в Італії у шоломі з написом про хоробрість українців. Спортсменка виконала вимогу МОК.

Що потрібно знати

Коцар заборонили виступати на Іграх у шоломі з написом Be brave like Ukrainians

Напередодні на Іграх спалахнув скандал через "шолом пам’яті" скелетоніста Владислава Гераскевича

Владислав виступив на Олімпіаді у шоломі із зображенням загиблих від рук окупантів спортсменів

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Коцар наводить "Суспільне Спорт". За її словами, МОК заборонив їй виступати у шоломі з написом "Будьте хоробрими, як українці". При цьому Міжнародна федерація лиж та сноуборд (FIS) не бачить у шоломі жодних проблем.

Я маю фірмовий шолом, у якому я виступаю – Be brave like Ukrainians. І десь за тиждень перед Олімпійськими іграми мені надійшов лист на пошту, що Міжнародний олімпійський комітет вважає цей шолом пропагандою, через що я не можу виступати на Іграх. Я через брак якогось досвіду, знань і, певно, впевненості, просто змінила шолом, і тепер там просто маленький прапор України. Просто відмовилася від нього на участі в Олімпійських іграх, але в жодному разі не відмовлятимуся надалі. Це точно не заборона від Міжнародної федерації лижного спорту, тому що я в цьому шоломі виступаю з 2022 року, і він у мене незмінно з цим написом. Намагаюся нести його у всьому світі. Катерина Коцар

Шолом із написом "Будьте хоробрими, як українці" заборонили на Олімпіаді в Італії/Фото: Getty Images

У результаті Коцар виступила на Іграх у шоломі із зображенням прапора України. Катерина не зуміла подолати кваліфікацію у слоупстайлі, посівши підсумкове 13-те місце на Іграх.

Коцар принесла Україні історичну ліцензію на Ігри у слоупстайлі

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У МОК заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі.

На Іграх проходить п’ятий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.