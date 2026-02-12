Київ накрила темрява. Як виглядає столиця після удару Росії (репортаж)

Є влучання у кількох районах столиці

Росія атакувала Київ в ніч на 12 лютого. Внаслідок ударів у місті виникли перебої зі світлом, теплом та водопостачанням. Є дані про постраждалих.

Що треба знати:

Київ атакували дронами та балістикою

Є влучання у житловому секторі та критичній інфраструктурі

Лівий берег фактично залишився без світла

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, лівий берег Києва після атаки залишився без тепла та світла. На його фото видно, як столицю охопила темрява.

Лівий берег Києва без світла. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Більшість багатоповерхівок "погасли" за лічені секунди після вибухів. А в небі з'явилась яскрава біла заграва. Додамо, що, за даними ОДА, у Києві відомо про двох постраждалих внаслідок удару. Росія била дронами та балістикою по критичній інфраструктурі, але є влучання й в житловому секторі.

Заграва у небі після вибухів в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки по Києву 12 лютого. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки в Києві:

У Дарницькому районі, попередньо, є влучання в приватний будинок.

У Голосіївському та Деснянському влучання в нежитлову забудову.

У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків біля двох житлових будинків.

Додамо, що під час удару також сильно постраждало Дніпро. Ворог цілив по енергетичних об'єктах. Внаслідок атаки є поранені — немовля та 4-річна дитина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 11 лютого у Львові прогриміли вибухи. Росія вдарила по місту "Кинджалами".