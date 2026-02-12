Місто президентів, нафти і кроликів: чим відома Одесса в Техасі (фото, відео)

Місто пов’язане з президентською родиною Бушів

В США в штаті Техас є своя Одеса (Odessa) — найбільше місто на цьому континенті з такою назвою. Розташоване воно на південному заході штату одразу в двох округах Ектор і Мідленд. За даними перепису 2020 року, тут проживає 114 428 мешканців.

Місто виникло у 1881 році навколо станції залізниці Texas and Pacific Railway. Назву "Одеса" пояснюють двома причинами. За першою версією, її обрали інвестори з міста Зейнсвілл (штат Огайо) на чолі з полковником Тілстоном Ф. Спенглером — на честь української Одеси, яка тоді була відомим центром торгівлі зерном і морським портом. Назва мала символізувати "країну пшениці" та привабити фермерів із півночі та Середнього Заходу США. За іншою — працівники станції були іммігрантами з тодішньої Російської імперії, зокрема з території сучасної України.

Листівка з панорамою центру міста Одеса, штат Техас, 1979 рік

Одеса на заході сонця/ Фото:homes.com

Нафтовий бум

Спочатку економіка міста базувалася на пшениці та бавовні, але все змінилося у XX столітті. У 1929 році саме в районі Одеси пробурили найглибшу нафтову свердловину, що досягла нафтового басейну в породах пермського геологічного періоду.

Нафтова вишка в Техасі/ Фото: gettransfer.com

Станом на середину 2020-х, саме цей регіон дає майже половину нафти, видобутої в США. Завдяки нафтовому буму місто увійшло до найбільших 10 метрополій США за темпами зростання тижневої заробітної плати. Зберігається тенденція в нафтовій галузі і зараз.

Одеса в Техасі/ Фото: budgettravel.com

Ярмарок в Одесі/ Фото: homes.com

Президентське місто

Одеса пов'язана одразу з двома президентами США. У 1948 році сюди переїхав майбутній 41-й президент США Джордж Буш-старший разом із дружиною Барбарою та дворічним сином Джорджем Бушем-молодшим — майбутнім 43-м президентом.

Саме в Одесі Буш-старший розпочав свою кар’єру в нафтовій галузі, працюючи клерком із продажу обладнання для нафтокомпаній і заробляючи $375 на місяць. Їхній скромний сімейний будинок було збережено, відреставровано та перенесено до музею, де він відкритий для відвідувачів.

Будинок родини Бушів перенесли і він працює як музей/ Фото: thc.texas.gov

Типова забудова Одеси - та сама "одноповерхова" Америка/ Фото: homes.com

Кролики повсюди

Ще одна несподівана "візитівка" Одеси — кролики. Зустріти цю тварину можна понад 30 разів, щоправда, у вигляді скульптур заввишки майже 2 метри. Найвідоміша статуя Jack Ben Rabbit, встановлена у 1962 році. Її висота — 2,4 м, і до 2017 року вона вважалася найбільшою у світі. Проте в Одесі готуються повернути рекорд собі. Традиція пішла ще з часів ковбойських родео, "родзинкою" яких було полювання на кролика з арканом.

Бібліотека в Одесі/ Фото: homes.com

