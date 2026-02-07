Росія повторила свою провокацію із прапором на Олімпіаді (фото)

Організатори Ігор поки що ніяк не реагували на ситуацію

РФ продовжує свою серію провокацій із прапором на Олімпійських іграх у Мілані. На цей раз заборонений триколор пронесли на церемонію відкриття Ігор.

Що потрібно знати

Російський прапор пронесли на відкриття Олімпіади-2026

Російська "нейтральна" делегація не брала участі у параді націй

Прапор РФ до цього помітили на хокейному матчі Чехія — США

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Стюарди на ОІ не відреагували на появу російського прапора на трибунах. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Російський триколор на відкритті Олімпіади-2026/Фото: sport-express.ru

Прапор РФ пронесли на трибуни стадіону "Сан-Сіро" без особливих проблем. Організатори ніяк не реагували на групу чоловіків, котрі розмахували триколором на нижньому ярусі трибун.

Стюард проігнорував заборонений російський прапор на відкритті ОІ-2026/Фото: sport-express.ru

Пронести взагалі не було жодних проблем – пройшли легко. Ну, як легко: у нас забрали павербанк та стік для камери, їх не дозволили пронести. А ось на прапор узагалі ніхто не звернув уваги – з ним не було жодних проблем, ми спокійно пройшли на стадіон. Ми навіть не думали, що з прапором може бути якась проблема, взагалі цього значення не надавали. Спокійно спустилися донизу, у нашому секторі пройшли, сфотографувалися на тлі стадіону. Усі волонтери спокійно відсунулися, охорона пропустила, дали зробити фото – без напруження, без питань. Ми зробили знімки та пішли. Євген Бурденюк, один із уболівальників із російським прапором

За день до відкриття Ігор невідомий проніс російський триколор на хокейний матч жіночих збірних США та Чехії. Тільки після скарг чеської сторони прапор прибрали. Додамо, що МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заборонив російську символіку на Олімпіаді-2026. Обмеження поширюються на спортивні арени, медіацентр та на територію Олімпійського села. Крім того, російська делегація за рішенням МОК не брала участі у параді націй під час відкриття Ігор.

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".