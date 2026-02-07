Дівчині Ді Капріо довірили важливу місію на Олімпіаді: як вона виглядає та скільки їй років (фото)
Італійська супермодель Вітторія Черетті стала однією з найобговорюваніших персон після церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані. Дівчині довірили важливу місію на урочистості.
Що потрібно знати
- Черетті винесла прапор Італії на арену у Мілані
- Вітторія понад 2 роки зустрічається з Ді Капріо
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Саме Черетті винесла згорнутий італійський прапор на арену. Про це повідомляє "Телеграф".
Під час церемонії три групи моделей в образах, створених Джорджо Армані, провели імпровізоване дефіле. Так організатори вшанували пам’ять кутюр’є, який помер у вересні 2025 року. Відразу після цього Вітторія передала прапор Італії кірасиру почесної гвардії президента Республіки.
27-річна Черетті також відома тим, що є дівчиною 51-річної голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо. Пара разом з вересня 2023 року.
На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".