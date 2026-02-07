Дівчині Ді Капріо довірили важливу місію на Олімпіаді: як вона виглядає та скільки їй років (фото)

Італійка стала обличчям відкриття Ігор

Італійська супермодель Вітторія Черетті стала однією з найобговорюваніших персон після церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026 у Мілані. Дівчині довірили важливу місію на урочистості.

Що потрібно знати

Черетті винесла прапор Італії на арену у Мілані

Вітторія понад 2 роки зустрічається з Ді Капріо

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Саме Черетті винесла згорнутий італійський прапор на арену. Про це повідомляє "Телеграф".

Під час церемонії три групи моделей в образах, створених Джорджо Армані, провели імпровізоване дефіле. Так організатори вшанували пам’ять кутюр’є, який помер у вересні 2025 року. Відразу після цього Вітторія передала прапор Італії кірасиру почесної гвардії президента Республіки.

Віторія Черетті з прапором Італії на відкритті Олімпіади-2026/Фото: Getty Images

27-річна Черетті також відома тим, що є дівчиною 51-річної голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо. Пара разом з вересня 2023 року.

Черетті та Ді Капріо часто ведуть разом на різних заходах.

На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".