Росію звинуватили в атаці на Олімпіаду: з’явилася перша реакція Москви

Італія звинувачує Росію в кібератаці, Москва у відповідь звинувачує Рим у наклепі

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звинуватив Росію у хакерській атаці на об’єкти Олімпійських ігор. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заперечує усі звинувачення, вимагаючи доказів.

Що потрібно знати

Таяні звинуватив Росію у хакерській атаці на об’єкти Олімпіади

Захарова заявила про наклеп

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Захарової наводить ТАCС. За її словами, Росію нібито обмовили.

"Якщо такі заяви робляться без доказів, вони називаються наклепом. Марія Захарова

Напередодні Таяні повідомив, що кібератаки були спрямовані на структури Міністерства закордонних справ Італії, зокрема у Вашингтоні, а також на олімпійські об’єкти, такі як готелі у Кортіна-д’Ампеццо. За його словами, за цим стояла Росія. До речі, відповідальність за атаку взяла проросійська група хакерів No Name 057 (16). Міністр зазначив, що задуми хакерів було зірвано.

Кібербезпека стає важливою, тож я дуже задоволений. Звичайно, ми повідомили всі інші органи влади. Антоніо Таяні

Нагадаємо, МОК допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою. До речі, РФ встигла влаштувати провокацію у Мілані ще до офіційного старту ОІ.