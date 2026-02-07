Не тільки ТЕС. Чому Добротвір на Львівщині потрапив під приціл росіян (фото)

РФ атакувала Добротвірську ТЕС ракетами й дронами

Серед атакованих Росією 7 лютого об'єктів критичної інфраструктури — Добротвірська ТЕС на Львівщині. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що енергетики готові усувати наслідки атаки.

Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки у Добротворі без води та опалення шість тисяч місцевих — все населення селища. Загалом у області без електропостачання понад 600 тисяч людей, діють графіки погодинних відключень. У селі Старий Добротвір, що поруч внаслідок атаки загорівся будинок.

Селище Добротвір після атаки/ Фото: ДСНС

Саме у Старому Добротворі знаходиться дамба Добротвірського водосховища, яке було споруджено на річці Західний Буг для охолодження конденсаторів турбін ТЕС.

Селище Добротвір - наслідки атаки/ Фото: ДСНС

Добротвірська ТЕС є структурним підрозділом ДТЕК. Перший турбогенератор на станції запустили в 1955 році, проте з того часу пройшло кілька модернізацій. Станція з'єднана з українською та польською енергосистемами, за часів до повномасштабного вторгнення Добротвірська ТЕС могла відпускати електроенергію в Польщу. ТЕС працює на вугіллі. На 2022 рік встановлена потужність станції — 510 МВт.

Добротвірська ТЕС

Зазначимо, ТЕС неодноразово була об'єктом російських ударів. Зокрема, в жовтні 2025 року по ній били під час масованої атаки на західні області України.

Відомо, що окрім Добротвірської ТЕС, росіяни били по Бурштинській ТЕС. Також, за даними Шмигаля, під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім Бурштина на Івано-Франківщині, критичну інфраструктуру атакували також на Рівненщині. В області виникли проблеми з електро- та водопостачанням.