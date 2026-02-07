Коли будуть нові переговори та чи є зсуви в позиції Росії. Головні заяви Зеленського

Щодо Запорізької АЕС досі немає компромісу

Наступні переговори України та Росії можуть відбутись у США. Київ вже підтвердив свою участь у зустрічі. Президент США Дональд Трамп прагне завершити війну вже до початку літа, тому переговорний процес матиме щільний графік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. "Телеграф" зібрав головні тези з заяв голови держави.

Головні заяви Зеленського:

США запропонували вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися в США. Ймовірно, це відбудеться через тиждень у Маямі. Україна вже підтвердила свою участь;

Ймовірно, це відбудеться через тиждень у Маямі. Україна вже підтвердила свою участь; Америка запропонувала обом сторонам знову підтримати ініціативу з деескалації президента Сполучених Штатів щодо енергетики. Україна підтвердила, Росія поки що ні. Вони зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь;

Америка пропонує завершити війну до початку літа та просуває чіткий графік переговорів;

та просуває чіткий графік переговорів; Україна не підтримає будь-які домовленості США і РФ, які стосуватимуться України без її участі;

Без гарантій безпеки не може бути завершення війни. Одна з можливостей, запропонованих США, — щоб усі угоди підписувалися приблизно в один і той самий час. Гарантії безпеки від США мають бути підписані й юридично закріплені Конгресом;

Одна з можливостей, запропонованих США, — щоб усі угоди підписувалися приблизно в один і той самий час. Гарантії безпеки від США мають бути підписані й юридично закріплені Конгресом; Обміни полоненими продовжаться, команди працюють над новими етапами;

Одне застосування "Орєшніка" з Білорусі, і вони вже втягнуті у війну, а росіяни саме цього і хочуть;

США підтверджують участь у можливому моніторингу припинення вогню у разі політичного рішення;

Україна наполягає на позиції "стоїмо, де стоїмо" як базовій моделі для можливого припинення вогню;

Спільного рішення щодо Запорізької АЕС наразі немає;

Найскладніші питання можуть винести на майбутню тристоронню зустріч лідерів, якщо сторони підготують необхідні умови;

Росія змінює риторику на переговорах, однак довіри до її намірів Україна не має.

