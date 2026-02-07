Лише дві складових: що потрібно Україні, аби краще захиститися від ворожих дронів

Україна намагається повністю закрити свою територію системами радіолокаційного виявлення

Російська армія постійно нарощує кількість засобів повітряного нападу, зокрема безпілотників. У відповідь на це Україна повинна мати достатню кількість засобів виявлення повітряних цілей.

Щоб нівелювати атаки ворога, українській армії, насампред, необхідні радіолокаційні станції різних типів. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів командир 1030-го окремого зенітного ракетного дивізіону "Аквіла" 3-го армійського корпусу ЗСУ Максим Зайченко.

Що треба знати:

РФ нарощує кількісні показники наявних в неї типів БПЛА

Україна поки що не може повністю закрити свою територію системами виявлення

Не менш важливою є кількість навчених та мотивованих бійців

"Україна створює загальне радіолокаційне поле. Але проблема в тому, що протяжність фронту дуже велика, як і глибина прольотів ворожих БПЛА. Щоб це поле було максимально щільним, потрібна значна кількість радарів, але вони мають обмеження за дальністю виявлення повітряних цілей", — сказав Максим Зайченко.

Він зазначив, що для більшої ефективності ППО, необхідно детально планувати, де саме розмістити РЛС, щоб вони перекривали одна одну і не залишали "дір" у загальній картині виявлення цілей. За словами офіцера, другою складовою є не просто наявність засобів, а також люди, які з ними працюють. Також важливо забезпечити їх всім необхідним для бойової роботи.

Максим Зайченко

"Засоби самі по собі не воюють. Тут питання можна поділити на дві частини. Перша — це кількість підготовлених бойових розрахунків. Йдеться про навчений особовий склад: пілотів, штурманів, техніків, які у складі бойових розрахунків несуть чергування. Друга — це забезпечення цих розрахунків усім необхідним: самими дронами, наземними станціями управління, обладнанням, щоб їхня робота була безперервною", — підкреслив Максим Зайченко.

Максим Зайченко разом з побратимами

Які системи РЛС використовують ЗСУ

ЗСУ на фронті використовують широку номенклатуру сучасних західних радарів для ППО. Вони ефективно виявляють дрони, ракети та літаки ворога на відстанях від 10 до 250 км.

TRML-4D (Німеччина) — радар ЗРК IRIS-T. Технічні характеристики представлені компанією-розробником Hensoldt:

Частота – C-band.

Інструментальна дальність – 250 км.

Висота – до 40 км.

Мінімальна ЕПР цілі – 0,01 кв. м.

Кількість цілей – до 1 500.

Німецька РЛС TRML-4D

Ця система ППО надзвичайно ефективна і може знаходити цілі у радіусі 250 км та на висоті до 30 км. TRML-4D може супроводжувати винищувачі та балістичні ракети на відстані до 150 та 60 км. Радіолокатори встановлюють на шасі 8х8 та можуть транспортуватись літаками С-130 та А400М. Крім того, TRML-4D у складі комплексу ППО IRIS-T SLM показує високу ефективність у знищенні повітряних цілей в радіусі 40 км.

ieMHR (Ізраїль) — радар, здатний виявляти малі БПЛА на відстані до 10 км та літаки до 100 км. Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar (ieMHR) належить до класу багатоцільових радарів для протидії безпілотним авіаційним системам (дронам, баражуючим боєприпасам), системам протиповітряної оборони малої дальності, системам протиракетної оборони, артилерії. Радар ieMHR здатний виявити:

Малі БПЛА на відстані — 10 км.

БПЛА середнього розміру — 45 км.

Транспортний літак — 100 км.

Винищувач – 65 км.

Гелікоптер – 45 км.

Легкий/середній міномет/ракета малої дальності — 10 км.

Важкий міномет – 12 км.

Ракети — 14 км

Люди – 20 км.

Транспортні засоби та судна середнього розміру — 45 км.

AN/MPQ-64 Sentinel (США). Sentinel ("Вартовий" або "Охоронець") є 3D-радаром малої дальності, який використовується для виявлення загроз і швидкого оповіщення сил ППО. Максимальна дальність становить до 120 км, але ефективна робота обмежується 75 км.

Розробники забезпечили радар високою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби та протирадарних ракет. Sentinel взаємодіє з архітектурами кількох систем протиповітряної та протиракетної оборони для захисту дружніх літаків під час ведення вогню по складних цілях.

AN/MPQ-64 Sentinel

При вазі у 1800 кг AN/MPQ-64 легко транспортується гелікоптерами, вантажівками або встановлюється на дахи будівель для збільшення дальності. Мобільність радара робить його ідеальним для використання у складних бойових умовах, що потребують швидкої реакції. Конструкція дозволяє розгорнути систему за менш ніж 15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Третій армійський корпус має свою Хорунжу школу. Там не просто формують правильну систему цінностей військових, а дають важливі знання для застосування в житті та на полі бою.