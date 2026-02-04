На Олімпіаді пролунав перший скандал із Росією

На Іграх вже вирують пристрасті через присутність "нейтральних"

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова накинулася на організаторів Олімпійських ігор-2026 в Італії. Вона назвала дії господарів Ігор "хамством".

Що потрібно знати

Фігурист Гуменник першим покаже свою коротку програму на ОІ-2026

Тарасова назвала таке рішення організаторів "хамством"

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Тарасової наводить aif.ru. Їй не сподобалося, що російський фігурист Петро Гуменник почне свої виступи на Олімпіаді першим. Тренер у цьому побачила "хамство" з боку організаторів олімпійського турніру з фігурного катання.

Те, що наш Петро Гуменник має виступити під першим стартовим номером у короткій програмі – це не просто створення проблем, а вже таке відкрите хамство з боку організаторів. Тетяна Тарасова

Зазначимо, на Олімпіаді-2026 від Росії виступлять двоє фігуристів: Гуменник та Аделія Петросян. Це стало можливим після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.