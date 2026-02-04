Рус

На Олімпіаді пролунав перший скандал із Росією

Михайло Корнілов
Новина оновлена 04 лютого 2026, 11:19
Тетяна Тарасова, Володимир Путін та Петро Гуменник. Фото Getty Images

На Іграх вже вирують пристрасті через присутність "нейтральних"

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова накинулася на організаторів Олімпійських ігор-2026 в Італії. Вона назвала дії господарів Ігор "хамством".

Що потрібно знати

  • Фігурист Гуменник першим покаже свою коротку програму на ОІ-2026
  • Тарасова назвала таке рішення організаторів "хамством"
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Тарасової наводить aif.ru. Їй не сподобалося, що російський фігурист Петро Гуменник почне свої виступи на Олімпіаді першим. Тренер у цьому побачила "хамство" з боку організаторів олімпійського турніру з фігурного катання.

Те, що наш Петро Гуменник має виступити під першим стартовим номером у короткій програмі – це не просто створення проблем, а вже таке відкрите хамство з боку організаторів.

Тетяна Тарасова

Зазначимо, на Олімпіаді-2026 від Росії виступлять двоє фігуристів: Гуменник та Аделія Петросян. Це стало можливим після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

