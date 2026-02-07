Росію викрили у крадіжці на Олімпіаді: гучний скандал у фігурному катанні

У РФ "забули" про авторські права на музику

На Олімпійських іграх в Італії продовжують вирувати пристрасті через присутність російської делегації. "Нейтральному" фігуристу з РФ Петру Гуменнику заборонили виступати під пісню з фільму "Парфумер".

Що потрібно знати

Гуменнику заборонили виступати під "Парфумера" через порушення авторських прав

Росіянин зможе виступити зі старою програмою

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Річ у тому, що росіяни просто вкрали композицію, не погодивши використання музики з правовласниками. Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Через це Гуменник може виступити у короткій програмі під саундтрек із фільму "Дюна". З цією програмою він виступав у 2025 році. Росіяни дізналися про проблему за кілька днів до відльоту до Мілану, де відбудуться змагання з фігурного катання.

Джерело зазначає, що питання з правами на музику з "Парфумера" теоретично ще можна вирішити в екстреному порядку, проте це зробити буде важко через стислий термін. Гуменник планує виступити в Мілані 10 лютого з короткою програмою, а 13-го — з довільною.

Це не перший скандал із Гуменником на Іграх-2026. Напередодні йому надали "перший номер" для виступу в короткій програмі. У Росії назвали це "хамством".

Зазначимо, на Олімпіаді-2026 від Росії виступлять двоє фігуристів: Гуменник та Аделія Петросян. Це стало можливим після того, як Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Іграх у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання).

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри-2026 13 російських атлетів. Усі вони набули нейтрального статусу, хоча безпосередньо пов’язані з російською владою.

На Олімпіаді 7 лютого проходить перший змагальний день. З розкладом та результатами українців можна ознайомитись на сайті "Телеграф".