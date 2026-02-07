Без премій, але з шістьма нулями: якою була зарплата голови Закарпатської ОВА у 2025 році

Матдопомоги Білецький не отримував.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький у 2025 році отримував заробітну плату в розмірі від майже 99 до понад 108 тисяч гривень на місяць.

Про це свідчить офіційна відповідь Закарпатської ОВА на запит "Телеграфа". Згідно з документом, посадовий оклад Мирослава Білецького після утримання податків і зборів становив:

з 1 січня 2025 року — 98 757 грн (після оподаткування — 76 042,89 грн)

(після оподаткування — 76 042,89 грн) з 1 квітня 2025 року — 108 689 грн (після сплати податків — 83 690,53 грн)

(після сплати податків — 83 690,53 грн) з 1 липня 2025 року — 105 570 грн (після оподаткування — 81 288,90 грн).

Загальна сума до оподаткування — 1 255 758 грн, після вирахування податків та зборів — 966 933,66 грн. В обласній військовій адміністрації також зазначили, що протягом 2025 року Мирослав Білецький не отримував матеріальної допомоги ні на оздоровлення, ні для вирішення соціально-побутових питань.

Зарплата Мирослава Білецького/ Відповідь на запит

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирослав Білецький — уродженець Закарпатської області, закінчив НУ "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства". Балотувався до Верховної ради в 2019 році від партії "Українська стратегія Гройсмана". В обласній раді Закарпаття був депутатом три каденції — з 2010 року. З 8 листопада 2024 року очолює Закарпатську ОВА.

Мирослав Білецький/ Фото: Фейсбук

В 2025 році потрапив у скандал — Нацполіція відкрила кримінальне провадження після журналістського розслідування. Bihus.Info виявили, що Білецький не вказав в декларації колишню дружину, з якою за висновками журналістів досі проживає разом. Дружина має нерухомість, активно займається бізнесом, в тому числі пов'язаним із чинними нардепами.

