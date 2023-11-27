Не всі хвости раді снігу. 10 порід собак, які ненавидять прогулянки взимку

Ігри у снігу можна покращити, якщо купити домашнім улюбленцям куртку та черевики

Існують породи собак, які можуть ненавидіти холод більше, ніж ви та погано переживають мороз. Якщо ви збираєтеся завести собаку, а за вікном почастішали мінусові температури, то слід перевірити, чи не належить ваша улюблена порода до чутливих. Таким собакам потрібно підготуватися, аби перетривати морози:

Такси

Такси не люблять морози з поважної причини — вони мають тонку шерсть, яка мало захищає їх від холодної погоди, тому їм потрібен додатковий захист у вигляді пуховика. Неймовірно короткі ноги заважають орієнтуватися в глибоких заметах. Так, для такси будь-який замет — глибокий. Тому цій німецькій породі мисливців на борсуків і кроликів дозволено бовтатися у снігу менш як 15 хвилин.

Для такс сніг небезпечний, їм потрібне утеплення. Фото: freepik.com

Чихуахуа

Як видно з фото, ці крихітні хлопці не мають особливого захисного шару хутра і також потребують зимового одягу. Їх тонке хутро та непереносність холоду означають, що вони насолоджуються морозною погодою, лише якщо спостерігають за нею з сумочки чи зсередини вашої куртки. Будь-хто, у кого є чихуахуа, знає, що коли погода зміниться, може бути важко змусити чихуахуа вийти на вулицю.

Якщо ви все ж вирішили прогулятися з цією собачкою, то варто одягнути її у пуховик, а після прогулянки треба витерти їй лапи, щоб видалити сіль — вона може порізати подушечки лапок або потрапити між пальці ніг і викликати роздратування. Ви ніколи не знаєте, що люди поклали, щоб розчистити сніг, і ви не хочете, щоб ваша собака це вилизувала та ковтала.

Бассет хаунд

Лише уявіть, як це, бути бассет хаундом: вони обтяжені короткими ногами та довгим тілом і змушені волочити черево по снігу. Окрім того, їм варто хвилюватися за довгі вуха, які також можна легко відморозити. На додачу до всіх цих "бонусів", пси мають коротку шерсть.

Тому треба слідкувати за будь-якими потенційними сигналами і тремтіння є першою ознакою, що бассету стає дуже холодно.

Бассет хаунд. Фото: pepperpetwear.com

Хорти

Коли температура падає, ці гінчі собаки надають перевагу відпочинку на дивані у теплій вітальні, ніж тремтінню на вулиці. Тим, хто любить грати на вулиці, потрібні куртки для тривалих зимових прогулянок, не кажучи вже про "черевички", щоб лапи не замерзли. Їх тонка шерсть і відсутність жиру створюють для собак ризик переохолодження.

Хорти. Фото: Duchess of Healing, Twitter

Добермани

Є одна річ, яку точно боїться страхітливий доберман і це холодна погода. Незважаючи на своє німецьке походження, ця порода не дуже холодостійка і найщасливіша на вулиці взимку, коли вони щільно закутані в теплі куртки.

Продавці пропонують навіть спеціальні шапочки, аби у доберманів не мерзли вуха. Фото: inspireuplift

Китайська чубата

У цієї породи є вагома причина ненавидіти холод. Маючи лише жменю хутра, щоб ходити навколо, вони буквально голі.

Китайська чубата. Фото: home-animal.org

Віппети

Це ніжні та ласкаві собаки, які насолоджуються комфортом домашнього життя. Вони ще більше легконогі, ніж хорти, тому змерзають навіть швидше. Їх тонка шерсть не приносить їм особливої ​​користі в холодні, вологі або сніжні дні. Хороша новина полягає в тому, що ця благородна порода дуже вишукано виглядає у светрі та собачому верхньому одязі.

Віппет. Фото: Pinterest

Йоркширський тер'єр

Маленькі та завзяті йорки не підходять для зими. Зріст йорка — 18-20 см, тому йому складно щось розгледіти навколо серед снігових заметів. А шовкове волосся не тільки не зігріває, воно ще й сплутується. Йорки легко мерзнуть і потребують светрів, пальто, собачих черевиків тощо. Вони можуть трохи пограти, оскільки мають грайливий характер, але, швидше за все, незабаром будуть готові повернутися всередину та зігрітися.

Йоркширський тер'єр. Фото: American Kennel Club

Пітбулі

Ці кремезні собаки починають тремтіти від холоду лише через кілька хвилин сніжної гри. Пітбулі та холодна погода не сумісні. Упакуйте цих песиків у светр, щоб допомогти їхнім тонким шубам боротися з холодом.

Пітбулі. Фото: Amazon

Французькі бульдоги

Французькі бульдоги тремтять на морозі завдяки своїй тонкій шерсті. Їхні короткі носи також не можуть встигати за їхнім задиханням у занадто жарку чи холодну погоду. Френчі, як і будь-яка інша кирпата собака, особливо чутливі до проблем з диханням. Проста застуда або респіраторна інфекція може швидко стати для них небезпечною.

Французький бульдог. Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" писав про ТОП-10 найбільших порід котів.