Олімпіада-2026: розклад та результати українців 7 лютого (оновлюється)

Михайло Корнілов
Дмитро Шеп’юк Новина оновлена 06 лютого 2026, 19:56
Дмитро Шеп’юк. Фото Getty Images

Збірна України стартує на Олімпіаді в Італії

У суботу, 7 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться перший ігровий день. Декілька представників України боротимуться за медалі.

Що потрібно знати

  • Українці виступатимуть одразу у кількох дисциплінах 7 лютого
  • Синьо-жовті боротимуться за медалі у гірськолижному спорті та скіатлоні
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

У перший змагальний день ОІ українці виступатимуть у гірськолижному спорті, фрістайлі, лижних перегонах та санному спорті. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад та результати українців на Олімпійських іграх в Італії 7 лютого (оновлюється)

11:30. Фрістайл, слоупстайл, кваліфікація (ж) — перша спроба, Катерина Коцар.

12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск, третє тренування (ж) — Анастасія Шепіленко.

🥇 12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (ч) — Дмитро Шеп’юк.

12:35. Фрістайл, слоупстайл, кваліфікація (ж) — 2-а спроба, Катерина Коцар.

🥇 14:00. Лижні гонки. скіатлон 10км+10км (ж) — Дарина Мигаль, Анастасія Нікон, Єлизавета Ноприєнко, Софія Шкатула.

14:30. Санний спорт. Одиночки, офіційне тренування (ж) — Олена Смага, Юліанна Туницька.

18:00. Санний спорт. Одиночки, заїзд 1 (ч) — Андрій Мандзій, Антон Дукач.

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.

