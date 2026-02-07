Рус

Топ-10 найкращих форм країн на Олімпіаді (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Парад націй на Олімпійських іграх-2026 Новина оновлена 07 лютого 2026, 11:58
Парад націй на Олімпійських іграх-2026. Фото Getty Images

Спортсмени покрасувалися на церемонії відкриття Ігор

У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартували XXV Зимові Олімпійські ігри-2026. 93 країни брали участь у параді націй, деякі підготувалися до "показу мод" краще за інших.

Що потрібно знати

  • Олімпіада-2026 офіційно стартувала
  • В Італії відбувся парад націй-учасників олімпійського турніру
  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-10 найкращих нарядів збірних на церемонії відкриття Ігор. Примітно, що краще за інших до цього заходу підготувалися команди з нечисленною делегацією — Монголія та Гаїті.

Топ-10 найкращих форм країн на Олімпійських іграх в Італії

Збірна Монголії на Олімпіаді-2026
Збірна Монголії на Олімпіаді-2026/Фото: Getty Images
Команда Гаїті на Іграх
Команда Гаїті на Іграх/Фото: Getty Images
Нігерійці здивували формою на відкритті ОІ-2026
Нігерійці здивували формою на відкритті ОІ-2026/Фото: Getty Images
Делегація Колумбії на церемонії відкриття Ігор
Делегація Колумбії на церемонії відкриття Ігор/Фото: Getty Images
Збірна Великої Британії та її стильні шарфи
Збірна Великої Британії та її стильні шарфики/Фото: Getty Images
Команда Мексики на Іграх
Команда Мексики на Іграх/Фото: Getty Images
Збірна Франції у стильній формі
Збірна Франції у стильній формі/Фото: Getty Images
Команда США на Олімпіаді
Команда США на Олімпіаді/Фото: Getty Images
Збірна Німеччини
Збірна Німеччини/Фото: Getty Images
Чехи здивували найбільше серед європейських країн
Чехи здивували найбільше серед європейських країн/Фото: Getty Images
Бонус – форма збірної збірної України на ОІ-2026
Бонус — форма збірної України на ОІ-2026/Фото: Getty Images

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.

Додамо, що українці вже розпочали змагання 7 лютого. На сайті "Телеграф" також є розклад та результати всіх медальних змагань першого ігрового дня.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Олімпіада-2026