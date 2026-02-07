Топ-10 найкращих форм країн на Олімпіаді (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Спортсмени покрасувалися на церемонії відкриття Ігор
У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартували XXV Зимові Олімпійські ігри-2026. 93 країни брали участь у параді націй, деякі підготувалися до "показу мод" краще за інших.
Що потрібно знати
- Олімпіада-2026 офіційно стартувала
- В Італії відбувся парад націй-учасників олімпійського турніру
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-10 найкращих нарядів збірних на церемонії відкриття Ігор. Примітно, що краще за інших до цього заходу підготувалися команди з нечисленною делегацією — Монголія та Гаїті.
Топ-10 найкращих форм країн на Олімпійських іграх в Італії
Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.
Додамо, що українці вже розпочали змагання 7 лютого. На сайті "Телеграф" також є розклад та результати всіх медальних змагань першого ігрового дня.