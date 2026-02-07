Топ-10 найкращих форм країн на Олімпіаді (фото)

Спортсмени покрасувалися на церемонії відкриття Ігор

У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стартували XXV Зимові Олімпійські ігри-2026. 93 країни брали участь у параді націй, деякі підготувалися до "показу мод" краще за інших.

Що потрібно знати

Олімпіада-2026 офіційно стартувала

В Італії відбувся парад націй-учасників олімпійського турніру

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-10 найкращих нарядів збірних на церемонії відкриття Ігор. Примітно, що краще за інших до цього заходу підготувалися команди з нечисленною делегацією — Монголія та Гаїті.

Топ-10 найкращих форм країн на Олімпійських іграх в Італії

Збірна Монголії на Олімпіаді-2026/Фото: Getty Images

Команда Гаїті на Іграх/Фото: Getty Images

Нігерійці здивували формою на відкритті ОІ-2026/Фото: Getty Images

Делегація Колумбії на церемонії відкриття Ігор/Фото: Getty Images

Збірна Великої Британії та її стильні шарфики/Фото: Getty Images

Команда Мексики на Іграх/Фото: Getty Images

Збірна Франції у стильній формі/Фото: Getty Images

Команда США на Олімпіаді/Фото: Getty Images

Збірна Німеччини/Фото: Getty Images

Чехи здивували найбільше серед європейських країн/Фото: Getty Images

Бонус — форма збірної України на ОІ-2026/Фото: Getty Images

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ШІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.

Додамо, що українці вже розпочали змагання 7 лютого. На сайті "Телеграф" також є розклад та результати всіх медальних змагань першого ігрового дня.