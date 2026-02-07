Улюблений десерт дітей. Звідки та коли з’явилась солодка вата

За класичним рецептом вата має білий колір

Солодка цукрова вата не так давно з'явилась на ринку та в Україні і одразу викликала шквал емоцій у людей. Адже пухка форма цукру була дивиною у 70-90-ті роки.

"Телеграф" розповість, де винайшли цукрову вату, та завдяки чому вона має таку структуру. Зауважимо, що за оригінальним рецептом вату готували лише з білого цукру.

Цукрова вата — це одна з форм цукру. Вона має пухку на дотик структуру, м'яка та липка. Дітям часто нагадує шерсть тварин чи наповнювач іграшок. Головна її особливість не тільки у формі, а й в тому, що під час контакту зі слиною вата миттєво розтає. Класична форма солодощів має білий колір, але завдяки додаванню барвників можна отримати кольорову.

Цукрова вата

Вважається, що цукрова вата "народилась" у США, однак є дані, що у XV ст. її виготовляли в Італії. Великою популярності вата набула після 1893 року, коли американський стоматолог Вільям Моррісон і його співвітчизник кондитер Джон Вартон зробили машину, яка перепалювала цукор у волокна. Спершу "бавовняний" десерт виготовляли невеликими порціями.

Солодка вата. Фото: скриншот з відео

Однак під час III літні Олімпійські ігри у 1914 році це змінилось. Адже саме тут з'явились торгові точки, де людей дивували іноземним солодким десертом. Цукрова вата досить швидко набула популярності та стала невід'ємною частиною курортних зон, фестивалів та концертів. В Україні та інших країнах пострадянського простора вата почала з'являтись лише у 20 ст., а пік її популярності припав на 70-90-ті роки.

Як утворюється вата з цукру

Розплавлений цукор, який виливається крізь крихітні отвори на обертовий холодний металевий барабан або конус, не встигає кристалізуватися. під дією відцентрових сил перетворюється на тонкі нитки, які збираються в грудку. Для зручності вату одразу формують на паличці.

