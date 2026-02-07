Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, всі медалісти 7 лютого

Перший комплект медалей на Іграх розіграють гірськолижники

У суботу, 7 лютого, на Олімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо пройде перший ігровий день. На Іграх розіграють 5 комплектів медалей.

Що потрібно знати

В перший ігровий день на Олімпіаді розіграють 5 комплектів нагород

Першими боротьбу за медалі розпочнуть гірськолижники

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 7 лютого. Цього дня спортсмени змагатимуться за нагороди у гірськолижному спорті, лижних перегонах, ковзанярському спорті, сноуборді та стрибках на лижах з трампліну. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 7 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 7 лютого (оновлюється)

12:30. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

14.00. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон (10 км+10 км)

17:00. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м

20:30. Сноуборд. Чоловіки. Біг-ейр

20:57. Стрибки з трампліну. Жінки. Нормальний трамплін

Нагадаємо, збірна України представлена на Іграх-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі. Нагороди, на думку ІІ, можуть дістатись Синьо-жовтим лише у двох видах спорту.