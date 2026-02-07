Бо хочеться спати? Чому позіхання таке "заразне"

Наш мозок може підсвідомо реагувати на інших

Коли-небудь ми усі помічали, що, коли хтось поруч позіхає, хочеться зробити те ж саме. Здавалося б, проста реакція, але насправді вона пов’язана з мозком, соціальними зв’язками та навіть емоціями.

Чому це трапляється навіть без нашого бажання, написав "Телеграф". Відповідь дуже проста.

Основні причини "заразного" позіхання:

Емпатія та соціальний зв’язок. Дослідження показують, що чим ближча людина, тим більша ймовірність "підхопити" позіхання. Це відбувається завдяки дзеркальним нейронам, які відповідають за співпереживання.

Коли багато людей або тварин живуть разом, важливо, щоб вони були активні і уважні одночасно. Позіхання допомагало "вирівнювати" цикли активності всіх у групі: коли один позіхає, інші теж, і всі одночасно трохи прокидаються або стають пильнішими. Це давало перевагу для виживання — група могла швидше помітити небезпеку або почати спільні дії; Охолодження мозку. Позіхання допомагає охолоджувати мозок, аби він працював ефективніше. Наш організм буквально провітрює "систему".

Цікаво, що діти до 4-6 років рідше "підхоплюють" позіхання. У цьому віці емпатія лише починає формуватися, тому мозок ще не завжди реагує на позіхання інших.

