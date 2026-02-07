Бо хочеться спати? Чому позіхання таке "заразне"
Наш мозок може підсвідомо реагувати на інших
Коли-небудь ми усі помічали, що, коли хтось поруч позіхає, хочеться зробити те ж саме. Здавалося б, проста реакція, але насправді вона пов’язана з мозком, соціальними зв’язками та навіть емоціями.
Чому це трапляється навіть без нашого бажання, написав "Телеграф". Відповідь дуже проста.
Основні причини "заразного" позіхання:
- Емпатія та соціальний зв’язок. Дослідження показують, що чим ближча людина, тим більша ймовірність "підхопити" позіхання. Це відбувається завдяки дзеркальним нейронам, які відповідають за співпереживання.
- Синхронізація групи. Коли багато людей або тварин живуть разом, важливо, щоб вони були активні і уважні одночасно. Позіхання допомагало "вирівнювати" цикли активності всіх у групі: коли один позіхає, інші теж, і всі одночасно трохи прокидаються або стають пильнішими. Це давало перевагу для виживання — група могла швидше помітити небезпеку або почати спільні дії;
- Охолодження мозку. Позіхання допомагає охолоджувати мозок, аби він працював ефективніше. Наш організм буквально провітрює "систему".
Цікаво, що діти до 4-6 років рідше "підхоплюють" позіхання. У цьому віці емпатія лише починає формуватися, тому мозок ще не завжди реагує на позіхання інших.
