Головні перешкоди миру між Україною та Росією: які питання найбільш спірні

Прогресу в деяких питаннях немає

Поки США обговорює з Україною можливість укладення мирної угоди вже в березні, цей термін може зсунутися через розбіжності в ключових питаннях. Зокрема, серед основних — територіальне питання.

Росія хоче території

За даними Reuters, саме питання Донецької області (Донбасу) є найбільшою перешкодою. Росія наполягає на передачі їй усього Донбасу, як частини будь-якого потенційного мирного врегулювання, попри те що частину регіону контролює Україна. Київ вважає такі вимоги неприйнятними, допускаючи лише непрямі або тимчасові формати (демілітаризовані зони, спеціальні режими), але не формальну втрату територій. Прогресу в цьому питанні немає.

Росія в своїх бажаннях послуговується так званою "формулою Анкориджа", за якою Україна має юридично визнати окуповані території російськими.

Території, які хоче визнати своїми РФ

Ситуація з ЗАЕС

Другою серйозною перепоною є статус Запорізької атомної електростанції. США пропонували міжнародний або американський контроль із постачанням електроенергії обом сторонам, однак Росія, за даними одного з джерел, відкинула цю ідею та наполягає на власному контролі над об’єктом з можливістю продажу Україні електроенергії, що є неприйнятним.

Нагадаємо, також обговорювалась можливість користуватись ЗАЕС 50 на 50, але подібний сценарій загалом малоймовірний. Як пояснив "Телеграфу" енергетичний експерт Володимир Омельченко, відновити роботу станції в повному обсязі наразі неможливо — це питання 10-15 років. Без відновлення Каховського водосховища всі шість реакторів запустити не можна, тимчасові рішення можуть дозволити роботу тільки 1-2 реакторів.

Більше за темою: "Україну заманюють у пастку: експерт пояснив небезпеку ідеї "розділити ЗАЕС" з Росією"

Вибори та референдум

Зазначимо, що за даними джерел видання, оговорюється, що угода має пройти всеукраїнський референдум. Причина поспіху в діях американців — те що президент Дональд Трамп і посадовці США зосередяться на внутрішніх питаннях, зокрема проміжних виборах. Щодо дат є розбіжності, зокрема обговорювали можливість проведення його одночасно з виборами в травні. Проте для організації потрібні пів року.

Це вимагатиме змін в законодавстві та Україна вимагає повного припинення вогню на період кампанії, побоюючись російських провокацій, а Росія відома порушенням домовленостей. Тож ще одна проблема — чіткі гарантії безпеки для України.

Водночас Трамп налаштований оптимістично. Він заявив, що переговори були "дуже хорошими" і можуть "привести до певних змін". Зазначимо, після другого раунду переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі Київ та Москва погодили обмін військовополоненими з обох сторін, а також відновлення прямих контактів між військовими США та РФ з метою зупинення війни.

Раніше "Телеграф" спілкувався з нардепкою Оленою Шуляк, що входить у робочу групу з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий період або повоєнний. Вона наголосила — проведення виборів в Україні під час війни неможливе.