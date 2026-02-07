Писав дитячі твори та допоміг родині Стуса. Маловідомі факти про легендарного авіаконструктора Антонова

Серед хобі інженера були не тільки гра в теніс та малювання

Понад 100 років назад, 7 лютого 1906 року народився всесвітньо відомий український авіаконструктор Олег Костянтинович Антонов. Вершиною його майстерності стали літаки "Антей", "Руслан" та Ан-225 "Мрія".

"Телеграф" розповість про цікаві факти з життя Антонова, які дивують багатьох. Додамо, що народився інженер в Росії, однак переїхав та будував свою кар'єру в Києві. Все життя Антонов був відданий Україні та українському народу.

Літак "Мрія". Фото: відкриті джерела

Факти про великого інженера:

Антонов збудував свій перший планер у 18 років з фанери та звичайних водопровідних труб, а сидінням були віденські стільці. На зльоті планеристів у Криму він отримав грамоту "за оригінальність".

Олег Антонов написав понад 100 картин маслом. Адже вважав, що інженери не можуть створювати прекрасне без мистецтва.

Інженер писав дитячі твори — це були листи для мрійників. Його книжка "Десять разів спочатку" свого часу стала маленьким бестселером серед підлітків.

Під час радянських репресій Антонов був єдиним інженером, який підписав "Лист 139-ти" на захист українських дисидентів. Після цього його викликали "на килим", але навіть після погроз інженер не відкликав свій підпис.

Під час переслідування Василя Стуса Антонов запропонував його дружині Валентині Попелюх роботу у своєму бюро. Хоча регулярно отримував "рекомендації" від спецслужб.

Олег Антонов

Антонов зруйнував стереотип про поважних інженерів у краватках, які далекі від спорту. Його пристрастю був теніс. Часто він приходив на роботу ще у спортивному одязі після тренування, які не полишав до самої старості. Адже вірив, що у здоровому тілі — здоровий дух.

У 1953 році Антонов почав читати лекції з конструювання літаків у Київському авіаційному інституті (КАІ). Тоді його називали майстром, який знає кожну заклепку в літаку.

Додамо, що Ан-225 "Мрія" — легендарний український надважкий транспортний літак, створений КБ Антонова у 1988 році. Він був найбільшим, найважчим (640 т) та найпотужнішим літаком у світі, встановивши понад 240 рекордів. Російські війська знищили його 27 лютого 2022 року в Гостомелі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Харковом помітили дивний пасажирський літак.